Este miércoles 31 de diciembre se llevó a cabo lo que se denominó como la fiesta electrónica más grande del mundo en calles de la CDMX.

El evento congregó a más de 250 capitalinos a lo largo del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuehte.

El Año Nuevo llegó al Paseo de la Reforma acompañado de música electrónica

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó el tradicional conteo regresivo para recibir el Año Nuevo 2026.

Y aunque tuvo un pequeño error al momento de la cuenta saltándose algunos números, esto no apagó el ambiente festivo de la ciudad.

La fiesta electrónica más grande del mundo (GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM / Gustavo Alberto)

Miles de capitalinos asistieron acompañados de sus parejas, familiares y amigos para recibir el año con energía y música.

Muchos de los asistentes, incluso, llegaron con elemtos característicos de los rituales de Año Nuevo, mismos que prometen la atracción de la buena fortuna para el año por iniciar.

La fiesta electrónica más grande del mundo tuvo la sicha de contar con talento de talla internacional sobre el escenario.

Y es que hubo DJ’s no solo de origen mexicano, sino que también llegaron desde Venezuela y París.

Algunos de los artistas encargados de ambientar la última noche del 2025 y la primera del 2026 fueron:

Ramiro Puente

VEL

Jehnny Beth Francia

3BALLMTY

Mariana BO

Kavinsky

Arca

MGMT

La celebración tuvo empezó desde las 6:00 horas de la tarde hasta las 2:00 horas de la madrugada del año nuevo.