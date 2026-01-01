Por medio de un mensaje en video que compartió en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum deseó que las familias mexicanas pasen un feliz Año Nuevo 2026.

“Quiero desearles a todas y todos salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor a sus familias” Claudia Sheinbaum

El mensaje de Año Nuevo de Claudia Sheinbaum

A unas horas de la celebración por la llegada del Año Nuevo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió un video en sus redes, con el que mandó un mensaje a todas las familias mexicanas.

En la grabación que se hizo desde Palacio Nacional, la presidenta extendió sus buenos deseos tanto a los mexicanos que se encuentran en el territorio nacional, como a todos los que viven en Estados Unidos y otros países.

Al señalar que espera que todos los mexicanos “la pasen muy cerca de las familias”, resaltó que los actuales son momentos de reflexión que son ideales para rememorar lo bueno que ocurrió a lo largo del año y de plantear los deseos para el que viene

De la misma forma, Claudia Sheinbaum hizo votos a favor de que todas las familias reciban salud, bienestar y sobre todo amor en los festejos con motivo del Año Nuevo 2026.

Al concluir su mensaje, la mandataria se comprometió que durante el siguiente año, continuará trabajando con dedicación en “cuerpo y alma” por el bien de todos los habitantes del país.

Claudia Sheinbaum suspende mañaneras por Año Nuevo 2026

Cabe destacar que con motivo de los festejos por la llegada del Año Nuevo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum suspendió sus conferencias mañaneras del pueblo durante un par de días.

Lo anterior debido a que este miércoles 31 de diciembre, así como el jueves 1 de enero de 206, no hubo ni habrá ruedas de prensa como suelen llevarse a cabo de forma habitual lunes a viernes.

En ese sentido, será hasta el viernes 2 de enero cuando se retomen las mañaneras del pueblo, debido a que adelantó que la primera conferencia del año, iniciará en punto de las 7:30 am.