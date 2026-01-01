Mazatlán recibió el Año Nuevo 2026 en un ambiente de música, fiesta y convivencia familiar, durante un festejo realizado con el respaldo del Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya.

Mazatlán recibe el 2026 con música y festejo en el malecón

El festejo de Año Nuevo se realizó en la zona de las letras de Mazatlán, donde el artista Roberto Junior fue el encargado de amenizar la velada en un evento gratuito para el público.

Además de la presentación musical, la celebración incluyó música en vivo, juegos pirotécnicos y un espectáculo de drones, que iluminó el cielo del puerto y generó un ambiente de alegría y algarabía entre las y los asistentes.

Mazatlán da la bienvenida al 2026 con festejo masivo en el malecón (Cortesía )

Las autoridades señalaron que estos eventos fortalecen la convivencia social, al tiempo que generan espacios de esparcimiento y bienestar para la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Gobierno estatal de seguir promoviendo actividades que impulsen el orgullo y la identidad de Mazatlán.