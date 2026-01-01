La primera misa del año 2026 desde la Basílica en el Vaticano, llevó al Papa León XIV a difundir un mensaje de paz para un comienzo lejos de la guerra.

Recordando su mensaje dado en la Jornada Mundial de la Paz, fue que Papa León XIV recordó que “el mundo no se salva afilando las espadas” sino con perdón y comprensión.

El mensaje de paz con el que el Papa León XIV empezó el 2026

Para la misa del 1 de enero de 2026, el Papa León XIV difundió un mensaje de paz que retomó de sus palabras dadas en la Jornada Mundial de la Paz.

Tomando como inspiración a San Agustín de Hipona, fue que el Papa León XIV compartió un mensaje para terminar las guerras en 2026.

El papa León XIV en la primera misa del 2026. (Gregorio Borgia/AP / AP)

El papa recordó desde el Vaticano el mensaje que Dios dio cuando se presentó “desarmado” y como “un niño indefenso en su cuna”, dejando claro que “el mundo no se salva afilando las espadas”.

Robert Francis Prevost Martínez aludió a que se debe dejar de eliminar a la gente y sería el momento de apostar por “comprender, perdonar, liberar y acoger a todos”, sin importar las diferencias que existan.

Por otra parte, el Papa León XIV compartió como el inicio del Año Nuevo 2026 es “un camino abierto” a lo nuevo que puede deparar.