La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia del 31 de diciembre promete ser el gran evento en concierto para cerrar el año 2025 y entrar al 2026 con lo mejor.
Por lo que ya te tenemos los detalles de su horario y hora en la que termina para que no te pierdas de nada La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia:
- Hora de inicio: 6:00 de la tarde en punto
- Duración: 8 horas continúas de música electrónica
- Hora en la que termina: 2:00 am, en la madrugada del 2 de enero 2026
- Horarios de conciertos:
- Ramiro Puente - 6:00 pm
- VEL - 7:00 pm
- Jehnny Beth -8:00 pm
- 3BALLMTY - 9:00 pm
- Mariana BO - 10:00 pm
- Kavinsky - 11:00 pm
- Arca - 00:00 am
- MGMT – 1:00 am
La fiesta electrónica en Ángel de la Independencia cerrará el 2025 a lo grande
El icónico Ángel de la Independencia de la CDMX será el escenario para recibir La fiesta electrónica más grande del mundo.
Show con el que los capitalinos cerraran a lo grande el 2025 y estarán recibimiento el año nuevo 2026 con lo mejor de la música electrónica.
El lineup de artistas en La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia son:
- MGMT – Estados Unidos
- Arca – Venezuela
- Kavinsky – Francia
- Mariana BO - México
- 3BALLMTY - México
- VEL - Francia / Marruecos
- Ramiro Puente México
- Jehnny Beth Francia