La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia del 31 de diciembre promete ser el gran evento en concierto para cerrar el año 2025 y entrar al 2026 con lo mejor.

Por lo que ya te tenemos los detalles de su horario y hora en la que termina para que no te pierdas de nada La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia:

Hora de inicio: 6:00 de la tarde en punto

Duración: 8 horas continúas de música electrónica

Hora en la que termina: 2:00 am, en la madrugada del 2 de enero 2026

Horarios de conciertos:

Ramiro Puente - 6:00 pm VEL - 7:00 pm Jehnny Beth -8:00 pm 3BALLMTY - 9:00 pm Mariana BO - 10:00 pm Kavinsky - 11:00 pm Arca - 00:00 am MGMT – 1:00 am

¡Porque tú lo pediste! Te traemos los horarios de las y los DJs que pondrán el ambiente en el Ángel de la Independencia para despedir al 2025 y recibir el 2026. 🔊✨



La cuenta regresiva continúa y la música no se detiene en la Ciudad de México.



Te esperamos para celebrar en la… pic.twitter.com/FhGLIV22md — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) December 31, 2025

La fiesta electrónica en Ángel de la Independencia cerrará el 2025 a lo grande

El icónico Ángel de la Independencia de la CDMX será el escenario para recibir La fiesta electrónica más grande del mundo.

Show con el que los capitalinos cerraran a lo grande el 2025 y estarán recibimiento el año nuevo 2026 con lo mejor de la música electrónica.

El lineup de artistas en La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia son:

MGMT – Estados Unidos

Arca – Venezuela

Kavinsky – Francia

Mariana BO - México

3BALLMTY - México

VEL - Francia / Marruecos

Ramiro Puente México

Jehnny Beth Francia

La fiesta electrónica más grande del mundo en Ángel de la Independencia (Especial )



