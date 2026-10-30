La Ciudad de México se alista para celebrar el Día de Muertos con una catrina de 32 metros de altura que se alza en el Zócalo y va por el récord Guinness.

Esta mega catrina encabeza la ofrenda monumental dedicada al artista José Guadalupe Posada, la cual estará abierta de manera gratuita del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Esta es la catrina de 32 metros que busca el récord Guinness en el Zócalo CDMX

Los festejos por el Día de Muertos 2026 tienen un objetivo especial en CDMX, pues se ha colocado en el Zócalo una catrina de 32 metros que busca conseguir un récord Guinness como la más alta del mundo.

Es decir, esta obra tiene la meta de superar la marca anterior de 28 metros de altura que fuera registrada en el estado de Jalisco.

Una Catrina de 32 metros se alza en el Zócalo y va por el récord Guinness (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

Esta pieza artística representa la pieza escultórica de mayor envergadura instalada en el Zócalo capitalino para enaltecer las tradiciones mexicanas mediante un proyecto de gran escala.

La planificación de esta catrina comenzó en enero y requirió la colaboración de cerca de 180 profesionales, incluyendo a los artistas del taller Shibalba, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores.

Para garantizar la estabilidad de la obra, se construyó un armazón de acero estructural respaldado por una memoria de cálculo y sostenido por 90 toneladas de lastre de concreto. El montaje final tomó nueve días con el apoyo de grúas y personal especializado.

En el aspecto estético, la catrina fue moldeada en fibra de vidrio translúcida y resistente al agua, equipada con iluminación interna que permite a los huesos brillar durante las exhibiciones nocturnas.

Asimismo, el vestuario integra 3 mil 500 metros de tela con bordados tradicionales cosidos a mano, complementados por piezas de joyería artesanal diseñadas para vestir a la monumental figura.

Se espera que esta obra sea revisada y reciba el récord Guinness, galardonando así el trabajo de todas las personas que la hicieron posible su creación.