Juan Pablo de Botton Falcón, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), y José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), rechazaron que exista un desvío de recursos en obras de la Ciudad de México (CDMX).

“No existe desviación de recursos, existe una trazabilidad de todo, desde el punto de vista financiero, y tenemos la certeza de que las inversiones ya tienen buenos resultados, seguimos mejorando para aminorar las afectaciones que se han tenido” José Mario Esparza Hernández, titular de SEGIAGUA

Los funcionarios del gobierno de la CDMX negaron que exista un presunto desvío de los recursos destinados a obras hidráulicas.

Además, aseguraron que la inversión en infraestructura para atender las lluvias y preparar a la capital rumbo al Mundial 2026 se ha ejercido con total transparencia y que todas las obras cuentan con respaldo presupuestal y mecanismos de verificación.

Cabe señalar que La SAF informó que el presupuesto de SEGIAGUA pasó de 13 mil 266 millones de pesos en 2024 a 19 mil millones de pesos en 2026, lo que representa un incremento de 46%.

Juan Pablo de Botton y José Mario Esparza niegan irregularidades en el uso de recursos para obras

De acuerdo con Juan Pablo Botton y José Mario Esparza Hernández, las acusaciones sobre presuntas irregularidades o desvío de recursos para obras en la CDMX por parte de la oposición son infundadas.

Asimismo, resaltaron que cada proyecto que se realizó en la CDMX en el marco del Mundial 2026 puede ser auditado, desde la aprobación del presupuesto hasta el pago mediante facturas electrónicas.

Además, los funcionarios de la CDMX reiteraron que toda la información sobre las obras relacionadas con el Mundial 2026 está disponible en un portal público, que acumula más de cinco millones de consultas.

Juan Pablo de Botton y José Mario Esparza destacan reducción de inundaciones en CDMX

En el mismo sentido, Juan Pablo Botton y José Mario Esparza Hernández aseguraron que los resultados de las inversiones en materia hídrica se pueden constatar en la actual temporada de lluvias.

De acuerdo con los secretarios, más de 3 mil 300 millones de pesos se destinaron a obras de drenaje con el objetivo fortalecer la infraestructura hidráulica de la capital antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos resultados se observan en:

Ejército de Oriente, donde las afectaciones por lluvias disminuyeron 99% y el tiempo de atención pasó de 72 horas a 30 minutos, con una inversión de 140 millones de pesos .

y el tiempo de atención pasó de 72 horas a 30 minutos, con una . Colonia Moctezuma, donde las afectaciones bajaron 64% , pese a que se registró el doble de lluvia respecto a 2025.

, pese a que se registró el doble de lluvia respecto a 2025. San Lorenzo Xicoténcatl, donde los reportes por inundaciones pasaron de 76 a cero gracias a una inversión de 128 millones de pesos.



