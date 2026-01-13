La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el informe de seguridad de la alcaldía Iztacalco, donde destacó los resultados positivos que se obtuvieron gracias a la estrategia implementada por la alcaldesa Lourdes Paz.

Iztacalco reduce casi el 30% de homicidios dolosos

En el marco del Gabinete de Construcción de Paz y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada reconoció el trabajo interinstitucional, pues a base de ello se obtuvieron resultados positivos en la demarcación, logrando una disminución de casi el 30% en homicidios dolosos. Mientras que el delito de robo de vehículo presentó una disminución de más del 55%.

“La disminución de casi 30 por ciento en los homicidios dolosos en Iztacalco es una muy buena noticia, porque significa que avanzamos en la construcción de una ciudad menos violenta. Además, la reducción de más del 55 por ciento en el robo de vehículo con violencia es resultado del trabajo diario y coordinado de los tres niveles de gobierno para construir paz” Clara Brugada, jefa de Gobierno

Estrategia de seguridad de Iztacalco obtuvo resultados positivos durante el 2025 (Cortesía)

Estrategia de seguridad arroja resultados positivos en Iztacalco

De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), los sectores de Tlacotal, Pantitlán e Iztaccíhuatl presentaron una disminución del 13.81% en los delitos de alto impacto, durante el 2025. Asimismo, se informó que se registraron 980 carpetas de investigación por delitos de alto impacto, lo que representa una reducción del 29.55% en comparación con el 2022.

Por otra parte, el homicidio doloso presentó una reducción del 28.95%, al pasar de 38 casos en 2024 a 27 en el 2025. Además, el número de víctimas disminuyó 32.56% en el mismo periodo.

Iztacalco alcanza cifras impresionantes en disminución de robo de vehículos

De acuerdo con los registros, el robo de vehículo con violencia alcanzó su nivel más bajo con solo 34 incidentes registrados, lo que representa una reducción del 55.26% respecto al 2024.

Mientras que el robo a transeúnte con violencia logró una disminución anual del 18.15% y una mejora acumulada del 45.37% en comparación 2022.

Lourdes Paz finalizó asegurando que su administración continuará trabajando para reforzar las estrategias de seguridad, con el objetivo de consolidar la paz y la seguridad en Iztacalco.