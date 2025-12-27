La Corporación Base Plata de la Alcaldía Iztacalco se ha consolidado como uno de los principales brazos de atención ciudadana en la demarcación, al brindar en promedio 15 servicios diarios, lo que equivale a más de 5 mil 400 atenciones anuales relacionadas con emergencias, denuncias y solicitudes de apoyo vecinal.

Este esquema de operación refuerza la presencia institucional en el territorio y permite una respuesta directa y oportuna a las necesidades de la población.

Iztacalco brinda atención 24/7 en zonas estratégicas

Base Plata opera bajo un modelo de turnos de 24 horas por 24 horas, con despliegue permanente en los sectores Pantitlán, Tlacotal e Iztaccíhuatl, siendo los dos primeros los que concentran el mayor número de reportes ciudadanos.

La principal función es la atención inmediata de emergencias, así como la correcta canalización de reportes para evitar riesgos mayores y fortalecer la seguridad comunitaria.

Base Plata refuerza la atención ciudadana en Iztacalco (Cortesía)

La corporación mantiene una coordinación constante con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y con la Policía Auxiliar de la Alcaldía Iztacalco, lo que permite el envío eficiente de patrullajes y una respuesta rápida ante situaciones de riesgo.

Además, Base Plata canaliza de forma prioritaria solicitudes a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, especialmente en casos de emergencias médicas, personas lesionadas o incidentes en la vía pública.

Otro eje de acción es la gestión de reportes relacionados con baches, fugas de agua y afectaciones al espacio público, contribuyendo a mejorar el entorno urbano mediante una atención integral.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 5565444444 y 5556543676, donde se brinda atención inmediata a las y los habitantes de Iztacalco.