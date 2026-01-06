La alcaldesa Lourdes Paz anunció la entrega de 10 mil juguetes a niñas y niños de distintos puntos de Iztacalco, como parte de los festejos por el Día de Reyes, con el objetivo de fortalecer esta tradición y promover la convivencia familiar en la demarcación.

En un ambiente de alegría y color, las actividades contemplan juegos, espectáculos infantiles y la tradicional rosca de Reyes, para que la celebración llegue a más hogares del territorio.

Lourdes Paz inicia cinco festejos por el Día de Reyes en Iztacalco

La primera entrega de juguetes se realizó en la colonia Agrícola Pantitlán, donde Lourdes Paz destacó la importancia de preservar las tradiciones y reiteró que la niñez es una prioridad para su administración.

Con este evento damos inicio a los cinco festejos que realizaremos con motivo del Día de Reyes en la Alcaldía Iztacalco, con el objetivo de que todas las niñas y los niños puedan vivir una celebración digna, alegre y llena de ilusión. A través de actividades recreativas, juegos mecánicos, la tradicional rosca y la entrega de juguetes, buscamos fortalecer la convivencia familiar, promover la integración comunitaria y garantizar que la niñez de nuestra demarcación tenga espacios seguros de esparcimiento y bienestar. Lourdes Paz

La alcaldesa subrayó que el Día de Reyes simboliza ilusión, esperanza y alegría, valores que su gobierno impulsa al reconocer a las niñas y los niños como el presente y el futuro de México.

Lourdes Paz celebra Día de Reyes con 10 mil juguetes en Iztacalco. (Cortesía)

Los juguetes entregados fueron seleccionados de acuerdo con la edad de las y los menores, con el propósito de fomentar la creatividad, el aprendizaje y la sana convivencia, entre los que destacan:

Muñecas

Pistas de carros

Juegos de mesa y destreza

Juguetes didácticos

Iztacalco celebra el Día de Reyes con actividades recreativas

El festejo incluyó un programa recreativo con show de payasos, la tradicional rosca de Reyes, juegos mecánicos y diversas sorpresas que llenaron de alegría a las niñas y los niños asistentes.

La entrega de juguetes se llevará a cabo del 5 al 9 de enero en puntos estratégicos de las colonias Pantitlán, Agrícola Oriental, Zapata Vela, Campamento 2 de Octubre y los 7 Barrios, para garantizar que la celebración llegue a todo Iztacalco.

La Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía Iztacalco es la encargada de coordinar la organización y logística de los eventos, asegurando que se desarrollen de manera ordenada, segura y cercana a las familias.

Con estas acciones, la Alcaldía Iztacalco reafirma su compromiso con el bienestar de la niñez, impulsa la convivencia comunitaria y contribuye a fortalecer el tejido social en la demarcación.