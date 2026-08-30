El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, realizó una gira de trabajo por Zacatecas para supervisar las obras de remodelación en el Hospital General de la entidad y evaluar la atención médica en las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) de la región.

Durante su recorrido por el Hospital General de Zacatecas, el funcionario verificó los trabajos de ampliación y modernización en el área de terapia intensiva, infraestructura destinada a beneficiar a más de 220 mil derechohabientes.

​Martí Batres destaca inversión de La Clínica es Nuestra en el ISSSTE de Zacatecas (Cortesía )

Remodelan terapia intensiva del Hospital General del ISSSTE en Zacatecas

Las obras en el espacio de terapia intensiva contemplan la renovación de cinco camas hospitalarias, sustitución de muros, techos y pisos, además de la actualización del sistema de gases medicinales, red eléctrica e iluminación para la atención de pacientes en estado crítico.

En el mismo centro hospitalario, Martí Batres ingresó al área de farmacia, donde constató un 97% en el abasto de medicamentos, con un catálogo que alcanza 616 claves, de las cuales cinco son de reciente incorporación. Asimismo, revisó las áreas adaptadas para el resguardo de fármacos de alta especialidad y de red fría.

Invierten en clínicas de medicina familiar con el programa La Clínica es Nuestra

Como parte de la supervisión de la infraestructura médica estatal, el titular del ISSSTE acudió a la CMF “Zacatecas”, unidad que durante 2025 y 2026 recibió recursos del programa La Clínica es Nuestra con presupuestos superiores a un millón de pesos anuales para la rehabilitación de consultorios y el sistema de aire acondicionado.

En esta unidad, que presta servicio a 58 mil derechohabientes, se registró un nivel de abasto del 97.6% en sus 345 claves de medicamentos disponibles.

Por último, el director del instituto visitó la CMF “Guadalupe”, donde dialogó con pacientes y personal operativo de la clínica que presta atención de lunes a domingo. Martí Batres destacó que estos recorridos forman parte del modelo de trabajo territorial impulsado bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.