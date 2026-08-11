El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió las actividades de demolición en Viaducto Miguel Alemán tras el colapso de un edificio de cuatro pisos en la colonia Escandón.

Aunque quince trabajadores se encontraban en el sitio, no se reportaron víctimas fatales ni heridos graves.

La constructora Raíces Houston S.A. de C.V. y el Director Responsable de Obra, Nicolás Arturo Iris Aguilar, deberán responder por posibles omisiones en protocolos de seguridad.

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX realiza peritajes para determinar las causas exactas del siniestro.

Personal del Invea coloca sellos de suspensión en edificio que se colapsó en Viaducto

Tras el colapso de edificio en demolición ocurrido en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y la calle Minería, en la colonia Escandón, personal del Invea acudió al lugar para colocar sellos de suspensión de actividades en el inmueble.

Esta medida detiene formalmente los trabajos en el predio donde se realizaba la demolición de un conjunto de cinco edificios.

La suspensión se dio de manera inmediata tras el desplome de una estructura de cuatro pisos que afectó la vialidad, derribó un árbol y dañó vehículos.

La orden de detener las actividades permanecerá vigente hasta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) concluya los peritajes necesarios para determinar por qué falló el proceso de demolición.

Al momento del colapso, los trabajos en la segunda de las cinco estructuras del predio presentaban un avance del 60%.

A pesar de que la empresa a cargo, Raíces Houston S.A. de C.V., contaba con licencia de demolición vigente y un estudio de riesgo, las autoridades determinaron la necesidad de la clausura temporal para investigar posibles omisiones en los protocolos de seguridad.

Autoridades investigan a la constructora y DRO tras colapso de edificio que estaba en proceso de demolición en Viaducto

La suspensión administrativa es el primer paso para definir las responsabilidades civiles o penales que correspondan al Director Responsable de Obra (DRO) y a la constructora, quienes deberán responder por los daños ocasionados a terceros.

Los trabajos de demolición estaban a cargo de la constructora Raíces Houston S.A. de C.V., la cual contaba con una licencia expedida el 15 de julio de 2024.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, señaló que el Director Responsable de Obra (DRO) identificado como Nicolas Arturo Iris Aguilar y la empresa constructora Raíces Houston S.A. de C.V son quienes deben asumir la responsabilidad civil y técnica por la falla en el proceso de demolición.

Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizar el peritaje para que el DRO rinda cuentas sobre lo sucedido y se determine por qué se venció la estructura.

Autoridades confirmaron que la obra contaba con un estudio de riesgo y los documentos necesarios, los cuales serán analizados por las autoridades para definir responsabilidades administrativas o penales.

Actualmente, la zona se encuentra acordonada mientras se completa la liberación de la vialidad y los peritos de la Fiscalía realizan las inspecciones pertinentes.