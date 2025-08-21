Durante la madrugada de hoy jueves 21 de agosto de 2025, la lluvia provocó importantes inundaciones en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Minutos antes de la 1 de la madrugada, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la madrugada de este jueves 12 alcaldías capitalinas.

Servicios de emergencia trabajan para atender zonas afectadas por las inundaciones.

Inundaciones CDMX hoy: Alerta amarilla en 12 alcaldías

De acuerdo con la SGIRPC, las 12 alcaldías de la CDMX afectadas por la lluvia registrada este 21 de agosto son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Asimismo, de acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) se registran importantes encharcamientos e inundaciones en:

sobre Santa Teresa y Periférico , colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón

, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón sobre Tláhuac y Acueducto , colonia López Portillo, alcaldía Tláhuac

, colonia López Portillo, alcaldía Tláhuac sobre Agua y Lluvia , colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón

, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón sobre Avenida México y Pedro Benavides, colonia Barrio la Planta, alcaldía Xochimilco

Las autoridades capitalinas informaron que para este 21 de agosto, después del mediodía, en la CDMX se prevé ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado. Asimismo, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Lluvias en CDMX hoy provocan marcha lenta de trenes en el Metro CDMX

Por su parte, el Metro CDMX informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 8, 9, A y 12.

Aclaró que esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

La mañana de este jueves, usuarios del Metro CDMX reportan retrasos entre 6 y 9 minutos en cada estación en las líneas afectadas por la medida.