Hoy martes 19 de agosto habrá lluvia en la Ciudad de México (CDMX); te decimos cuál es el pronóstico y a qué hora va a llover.

Para este martes las lluvias seguirán presentes en la capital mexicana, así como otras partes del territorio nacional explica el Servicio Metereológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Te decimos a partir de qué hora comenzará a llover en la CDMX para que tomes tus precauciones.

¿A qué hora va a llover hoy en CDMX 19 de agosto? este e s el pronóstico de lluvia

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana (SGIRPC) de la Ciudad de México para este martes 19 de agosto se espera un clima caluroso con cielo medio nublado, pero sí se pronostican lluvias.

Las lluvias que se esperan para la CDMX hoy 19 de agosto serán ligeras y aisladas de 25 a 5 mm y comenzarán a partir de las 20:00 horas.

También pueden presentarse fuertes rachas de viento, de 10 a 30km/h, con rachas cercanas a los 50km/h.

Mientras que la calidad del aire permanece como buena por la mañana del martes 19 de agosto.

En tanto, otros pronósticos sobre la lluvia en la CDMX hoy 19 de agosto coinciden que habrá lluvias a partir de las 20:00 horas.

Pronóstico de lluvia en CDMX y más

En cuánto al pronóstico general del clima en México y CDMX para hoy 19 de agosto, interacción del monzón mexicano, la entrada de aire húmedo de ambos litorales, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura, la onda tropical número 23 frente a las costas de Michoacán, y la número 24 sobre la península de Yucatán, generarán lluvias.

Las lluvias estarán presentes en diferentes estados de la república mexicana de la siguiente manera:

Lluvias intensas: oeste de Oaxaca y de Chiapas

Lluvias muy fuertes: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias fuertes: Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche

Chubascos: Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México

Lluvias aisladas: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo