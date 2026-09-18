Inauguran Xólotl, nuevo centro de bienestar animal de CDMX en la Alameda Oriente

Para el bienestar de perros y gatos se inauguró el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal “Xolotl”, un refugio y clínica veterinaria más extenso de México ubicado en la Alameda Oriente, CDMX.

Este complejo de gran escala está diseñado para albergar hasta 600 perros y gatos, brindándoles atención médica especializada, adiestramiento y servicios de estética en un entorno digno.

Las instalaciones no solo ofrecen protección física, sino que funcionan como un espacio de rehabilitación emocional para perros y gatos.

Inauguran en la Alameda Oriente, Xólotl, Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal

El 17 de septiembre, Clara Brugada inauguró “Xólotl”, el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal.

Se trata de un nuevo centro de bienestar animal localizado en la Alameda Oriente (alcaldía Venustiano Carranza, cerca del AICM) y requirió una inversión pública de 112 millones de pesos.

Xólotl se despliega sobre un terreno de 51,700 m² (5 hectáreas) con 6,402 m² de superficie construida distribuida en 27 módulos. Tiene capacidad para albergar simultáneamente a 600 perros y gatos en situación de abandono o vulnerabilidad.

Es el primer albergue público con estas características en el país, lo que lo convierte en el centro animal más grande de México y el segundo de América Latina.

🐾 El Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xolotl, es el más grande del país y nace para brindar atención especializada a perros y gatos que requieren protección y cuidados. 🏠❤️‍🩹



Un lugar donde pueden recuperarse, recibir cariño y prepararse para encontrar un hogar… pic.twitter.com/K0y6u2jkyC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 18, 2026

Dispone de más de 100 estancias (habitaciones compartidas para 6 a 7 animales y habitaciones individuales para ejemplares reactivos, enfermos o en tratamiento).

Cuenta con consultorios, quirófano, zona de cuarentena, área de recuperación, estética canina, circuito de agilidad y áreas verdes abiertas para ejercicio y socialización.

Integra planta de tratamiento de agua, captación de agua pluvial y zona de composta para la gestión eficiente de residuos. Incluye espacios dedicados al voluntariado para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante la presentación del centro, también se anunció que en el predio contiguo arrancará pronto la construcción de la “Utopía Animal”, la cual será un espacio público recreativo enfocado en la convivencia familiar con animales de compañía.

Inauguran Xólotl, nuevo centro de bienestar animal de CDMX en la Alameda Oriente (@GobCDMX / X )

Los servicios que ofrece el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal “Xólotl”

El Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal “Xólotl” ofrece una gama de servicios especializados orientados al rescate, la rehabilitación y la reintegración de animales en situación de abandono o vulnerabilidad.

Brinda medicina veterinaria tanto preventiva como correctiva, además de servicio de estética canina.

Incluye áreas de adiestramiento, circuito de agilidad, zonas para paseo con correa y un patio de recreo natural diseñados para trabajar la conducta y agilidad de los ejemplares.

Posee amplias áreas verdes a cielo abierto para que los animales puedan ejercitarse, jugar y convivir, facilitando su proceso de rehabilitación emocional y social.

Integra un ciclo continuo de rescate, nutrición ajustada a necesidades individuales, socialización y preparación conductual con el fin de darlos en adopción.

Todos los servicios operan bajo un modelo enfocado en los cinco dominios del bienestar animal:

Alimentación Entorno Salud física Comportamiento Estado mental