El Instituto Electoral de la Ciudad de México puso en marcha el micrositio del Programa de Mejoramiento del Ejercicio del Sufragio (PROMES), una estrategia enfocada en fortalecer el voto válido y disminuir los errores al momento de emitir el sufragio en la capital del país.

Esta herramienta digital forma parte de un plan integral que busca mejorar la forma en que la ciudadanía participa tanto en procesos electorales como en mecanismos de consulta, mediante acciones de capacitación, difusión y ajustes en la documentación electoral.

¿Qué es el PROMES del IECM y cómo busca reducir el voto nulo?

El PROMES distingue entre el voto nulo intencional y el voto nulo involuntario; en este último caso, se trata de situaciones donde las personas sí desean votar por alguna opción, pero cometen errores al marcar la boleta, lo que invalida su decisión.

Ante ello, el IECM centrará sus refuerzos en brindar información clara y herramientas prácticas que permitan a la ciudadanía emitir correctamente su voto y evitar confusiones.

El IECM promueve el voto válido mediante capacitación y difusión (cortesía)

Entre las acciones previstas para el 2026 destacan diagnósticos sobre el comportamiento del voto, actualización de material electoral, estudios especializados y campañas informativas dirigidas a la población.

Además, el programa contempla la colaboración con instituciones nacionales, organizaciones civiles y áreas internas del instituto, con el objetivo de generar soluciones integrales que mejoren la experiencia de votación.

Nuevas boletas del IECM buscan evitar errores en el sufragio

Uno de los avances más relevantes es la adecuación en el diseño de las boletas para ejercicios como la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

En estos documentos se incorporan elementos como números únicos y letras, lo que facilita identificar cada opción y reduce la posibilidad de errores al momento de votar.

El IECM promueve el voto válido mediante capacitación y difusión (cortesía)

El micrositio también incluye un simulador de votación, que permite a las personas participar, cómo emitir su voto u opinión de manera correcta, así como consultar estudios estadísticos y normativa relacionada con el comportamiento del sufragio nulo entre 2000 y 2025.

Con esta iniciativa, el IECM busca que la intención del voto ciudadano se refleje de forma efectiva en los resultados, fortaleciendo la participación democrática en la Ciudad de México.