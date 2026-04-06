El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó su Simulador de Votación y Opinión para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (CONAPO) 2026 y la Consulta de Presupuesto 2026 y 2027.

Esta herramienta interactiva permitirá a los ciudadanos a practicar el uso correcto de las boletas en la Jornada única del domingo 3 de mayo.

Así funciona el Simulador de Votación y Opinión del IECM

La herramienta interactiva del Simulador de Votación y opinión del IECM cuenta con tres módulos:

Elección de CONAPO 2026

Consulta de Presupuesto Participativo 2026

Consulta de Presupuesto Participativo 2027

Para utilizar el Simulador de Votación y opinión debes ingresar a: https://simuladordevotoyopinion.iecm.mx/.

El IECM comparte simulador para la Jornada del 3 de mayo (IECM)

Simulador de Votación y Opinión del IECM: CONAPO 2026

La primera boleta será un simulador de la elección de CONAPO 2026 y debes seleccionar una de las casillas, las cuales contienen letras de la ‘A’ a la ‘X’.

Estas letras representar la candidatura y debes seleccionar solo una de las letras para que el voto sea válido.

Al enviar tu voto se debe aparecer un recuadro con el mensaje: “Voto válido”.

El IECM presenta su simulador para la jornada del 3 de mayo (IECM)

Simulador de Votación y Opinión del IECM: Consulta de Presupuesto Participativo 2026

La siguiente boleta que podrás encontrar en el simulador será la de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026.

En dicha boleta encontrarás números que representarán las propuestas para utilizar el presupuesto del 2026 de cada alcaldía y la unidad territorial.

Recuerda, solo puedes elegir una de las propuestas o de lo contrario tu voto será nulo.

El IECM presenta su simulador para la jornada del 3 de mayo (IEC)

Simulador de Votación y Opinión del IECM: Consulta de Presupuesto Participativo 2027

La tercera boleta muestra los proyectos registrados para la Consulta de Presupuesto Participativo 2027.

Las propuestas estarán numeradas y puedes elegir solo una para que tu voto sea válido.

La Jornada única se realizará el 3 de mayo en las alcaldías de la Ciudad de México.