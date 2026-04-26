El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó oficialmente su certificación ISO Electoral, reconocimiento que avala el cumplimiento de estándares internacionales en organización de elecciones y mecanismos de participación ciudadana.

Durante el evento denominado Innovación y Calidad que Transforman la Democracia, realizado en la sede central del organismo, autoridades electorales destacaron que esta recertificación fortalece la transparencia institucional, la mejora continua y la confianza ciudadana en los procesos democráticos de la capital del país.

IECM fortalece participación ciudadana con estándares internacionales (cortesía)

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que este tipo de evaluaciones permite demostrar que las instituciones electorales trabajan con procesos medibles, auditables y alineados con buenas prácticas internacionales.

¿Qué significa la certificación ISO Electoral del IECM?

La certificación ISO/TS 54001:2019 está enfocada en organismos electorales y establece criterios especializados para garantizar calidad operativa, imparcialidad, trazabilidad y eficiencia administrativa.

Este reconocimiento fue emitido por NEMT Register y cuenta con respaldo internacional como estándar técnico en materia electoral.

IECM fortalece participación ciudadana con estándares internacionales (cortesía)

Para el IECM, la certificación representa una herramienta para fortalecer sus procedimientos internos y responder a los desafíos actuales de la democracia, como la polarización política, la desinformación y la exigencia ciudadana de mayor rendición de cuentas.

IECM busca fortalecer elecciones en CDMX

Durante el encuentro también participaron representantes de organismos electorales estatales. Beatriz Adriana Camacho Carrasco, presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, advirtió que, en un contexto global marcado por la desconfianza, las democracias requieren instituciones técnicamente fuertes y confiables.

Por su parte, Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sostuvo que los modelos de calidad permiten procesos más claros, eficientes y verificables, lo que impacta directamente en la certeza democrática.

IECM fortalece participación ciudadana con estándares internacionales (cortesía)

Con esta certificación, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se posiciona como referente subnacional en innovación institucional y profesionalización electoral.

Finalmente, el organismo destacó que continuará impulsando acciones para modernizar la función electoral, elevar la transparencia y consolidar la confianza ciudadana rumbo a futuros comicios y ejercicios participativos.