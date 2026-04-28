El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) avanzó en la organización de los mecanismos de participación ciudadana al distribuir la Lista Nominal de Electores Definitivas con Fotografías que será utilizada en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 (COPACO) y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

La documentación fue enviada a las 33 Direcciones Distritales del organismo electoral y supervisada por las consejeras Maira Melisa Guerrera Pulido y Cecilia Aída Hernández Cruz.

Más de 7 millones de electores participarán en consulta ciudadana

De acuerdo con el IECM, la Lista Nominal quedó integrada por 7 millones 19 mil 501 personas con derecho a participar en estos ejercicios democráticos. Del total:

3 millones 299 mil 342 son hombres

3 millones 720 mil 24 son mujeres

135 personas son no binarias

Ciudad de México alista elección COPACO 2026 con más de 7 millones de electores (cortesía)

Esta base de datos permitirá validar la identidad de quienes acudan a votar y emitir opinión durante la jornada ciudadana programada para el próximo 3 de mayo.

Por otra parte, el instituto informó que fueron enviados 14 mil 88 cuadernillos, además de dos documentos de adenda con información complementaria.

Ciudad de México alista elección COPACO 2026 con más de 7 millones de electores (cortesía)

Estos materiales serán utilizados por las personas responsables de las Mesas Receptoras de Votación y Opinión, con el objetivo de verificar autenticidad, individualidad e intransferencia del voto.

Para esta jornada se instalarán más de 2 mil 300 mesas en mil 764 Unidades Territoriales de la capital del país.

Ciudad de México alista elección COPACO 2026 con más de 7 millones de electores (cortesía)

Tras la entrega en la sede central del IECM, los paquetes fueron trasladados a oficinas distritales con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La autoridad electoral indicó que la documentación permanecerá bajo resguardo oficial hasta el día de la votación.

Finalmente, se dio a conocer que la ciudadanía podrá participar de manera presencial entre las 09:00 y las 17:00 horas mediante boletas impresas.