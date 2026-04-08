El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó adecuaciones al Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025 y al Catálogo de Unidades Territoriales, con el objetivo de garantizar certeza en la identificación de comunidades.

También se modificó el Anexo 1 de la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

IECM corrige nombres de pueblos originarios en Iztacalco

Las adecuaciones buscan asegurar el reconocimiento correcto de pueblos y barrios originarios, respetando su identidad colectiva y fortaleciendo sus derechos de participación.

Como parte de estos cambios, se actualizaron los nombres de dos Unidades Territoriales en Iztacalco:

Pueblo Santa Anita Zacatlalmanco Huehuetl (antes Zacatlamanco)

Barrio San Sebastián Zapotla (antes Zapotitla)

El acuerdo establece que cualquier referencia anterior deberá entenderse conforme a las nuevas denominaciones, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

IECM garantiza identidad de pueblos originarios en participación ciudadana. (Cortesía )

Ajustes del IECM garantizan certeza en presupuesto participativo

Además, el IECM ajustó la convocatoria del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para reflejar correctamente estos cambios.

Las modificaciones no alteran la división territorial, ya que se mantienen 1,851 Unidades Territoriales, así como 69 pueblos y 18 barrios originarios en la Ciudad de México.

Con esta actualización, el Instituto busca garantizar que la ciudadanía participe en condiciones de certeza, claridad y pleno reconocimiento de sus comunidades.