El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los modelos de boletas para la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2026, con preguntas adaptadas a tres grupos de edad: de 6 a 9, de 10 a 13 y de 14 a 17 años.

Las boletas incluirán preguntas de opción múltiple con lenguaje sencillo y adecuado para cada etapa de desarrollo. Además, los dos grupos de mayor edad tendrán una pregunta abierta para expresar opiniones sobre temas que no estén incluidos en las respuestas propuestas.

Consulta Infantil 2026 abordará medio ambiente, convivencia y vida escolar

La Comisión Permanente de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana del IECM definió los modelos a partir de cuestionarios diagnósticos y asambleas escolares realizadas en planteles de primaria, secundaria y educación media superior.

El análisis permitió identificar los temas más recurrentes entre las personas participantes. Para el grupo de 6 a 9 años, el principal tema fue el cuidado del medio ambiente; entre quienes tienen de 10 a 13 años, destacó la convivencia, mientras que para el grupo de 14 a 17 años sobresalió la vida escolar.

Consulta Infantil 2026: así serán las boletas del IECM por grupos de edad (Cortesía)

Las niñas y los niños de 6 a 9 años responderán preguntas sobre contaminación, manejo de residuos y cuidado de la naturaleza, la flora y la fauna. Las alternativas estarán distribuidas en tres bloques: autoridades y representantes, ciudadanía en general e infancias.

Para las personas de 10 a 13 años, las preguntas se enfocarán en la convivencia y las condiciones de la vida escolar, con opciones relacionadas con autoridades escolares, familias, comunidad escolar, niñas, niños y adolescentes.

En el caso del grupo de 14 a 17 años, los temas serán la convivencia y las condiciones escolares, incluidos aspectos como las instalaciones, las tareas, el transporte público, la convivencia familiar y la seguridad durante los traslados a la escuela.

IECM realizará pruebas para garantizar que las boletas sean comprensibles

La elaboración de las respuestas retomó elementos de la Metodología del Marco Lógico, con el propósito de que las opciones tengan sustento en las expresiones recogidas durante los ejercicios de consulta. Las personas participantes deberán elegir una alternativa de cada bloque.

Tras la aprobación de los modelos, la Coordinación Editorial seleccionará las imágenes definitivas, procurando que sean apropiadas para cada edad y representen la diversidad de la población de la Ciudad de México.

Posteriormente, el IECM realizará una prueba piloto con estudiantes de primaria, secundaria y educación media superior para verificar que las preguntas y opciones sean comprensibles.

El instituto precisó que los temas y las respuestas propuestas son un punto de partida para la discusión, no una agenda predeterminada. Los resultados podrán utilizarse como insumo para las sesiones deliberativas de la Fase III de la Consulta.