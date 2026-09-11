El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) convocó a personas jóvenes de entre 12 y 17 años a participar en el “Hackatón Cívico: pensamiento crítico y colaboración”, espacio en el que analizarán retos relacionados con la democracia y la sociedad para desarrollar propuestas innovadoras.

El objetivo de la actividad es fortalecer el pensamiento crítico y las competencias cívicas mediante habilidades de análisis, argumentación y evaluación de información, además de promover la deliberación, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones fundamentadas. Podrán participar jóvenes que habiten, estudien, transiten o tengan algún interés en la Ciudad de México.

IECM convoca a jóvenes de 12 a 17 años al Hackatón Cívico 2026. (CORTESÍA )

Registro y temas del Hackatón Cívico

Las personas participantes serán divididas en dos categorías: 12 a 14 años y 15 a 17 años. Los equipos deberán estar integrados por cuatro personas y se buscará que sean paritarios, preferentemente conformados por dos mujeres y dos hombres.

IECM convoca a jóvenes de 12 a 17 años al Hackatón Cívico 2026. (CORTESÍA )

El registro será gratuito y en línea, del 1 de octubre a las 09:00 horas al 30 de octubre de 2026 a las 17:00 horas.

Los equipos trabajarán sobre uno de cinco temas:

Prevención del ciberacoso y la violencia digital en razón de género .

. Participación juvenil, inclusión e incidencia en los asuntos públicos.

Bienestar digital, uso saludable e incluyente de la tecnología.

e incluyente de la tecnología. Ciudadanía digital, redes sociales, pensamiento crítico y convivencia libre de discriminación.

y convivencia libre de discriminación. Inteligencia artificial, sesgos sexistas y retos para la democracia y la sociedad.

El 4 de noviembre se realizará el sorteo para asignar los temas. Sin embargo, el reto específico que deberán resolver los equipos se dará a conocer hasta el día del Hackatón.

Como parte de la preparación, las personas registradas deberán cursar el taller virtual “Pensar con argumentos: herramientas para el juicio crítico y la participación democrática”, programado para el 7 de noviembre. La participación en el taller podrá acreditarse mediante la sesión en vivo o con la consulta posterior de la grabación.

IECM convoca a jóvenes de 12 a 17 años al Hackatón Cívico 2026. (CORTESÍA )

¿Cuándo será el Hackatón Cívico del IECM?

El Hackatón Cívico se realizará de manera presencial del 11 al 17 de noviembre de 2026. Cada categoría tendrá una fecha y horario asignados dentro de ese periodo.

Durante la actividad, los equipos recibirán 30 minutos de mentoría y posteriormente tendrán 120 minutos para analizar el reto asignado y elaborar una propuesta de solución. También participarán en una ronda de preguntas y respuestas.

IECM convoca a jóvenes de 12 a 17 años al Hackatón Cívico 2026. (CORTESÍA )

Las propuestas serán evaluadas por un Jurado especializado. La calificación del jurado representará 90 por ciento del resultado, mientras que el 10 por ciento restante corresponderá a una valoración formativa entre los equipos participantes y se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

IECM convoca a jóvenes de 12 a 17 años al Hackatón Cívico 2026. (CORTESÍA )

Para solicitar mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 55 5483 3800, extensiones 4237 y 4292, o escribir al correo educacion.civica@iecm.mx