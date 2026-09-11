El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) convocó a personas jóvenes de entre 12 y 17 años a participar en el “Hackatón Cívico: pensamiento crítico y colaboración”, espacio en el que analizarán retos relacionados con la democracia y la sociedad para desarrollar propuestas innovadoras.
El objetivo de la actividad es fortalecer el pensamiento crítico y las competencias cívicas mediante habilidades de análisis, argumentación y evaluación de información, además de promover la deliberación, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones fundamentadas. Podrán participar jóvenes que habiten, estudien, transiten o tengan algún interés en la Ciudad de México.
Registro y temas del Hackatón Cívico
Las personas participantes serán divididas en dos categorías: 12 a 14 años y 15 a 17 años. Los equipos deberán estar integrados por cuatro personas y se buscará que sean paritarios, preferentemente conformados por dos mujeres y dos hombres.
El registro será gratuito y en línea, del 1 de octubre a las 09:00 horas al 30 de octubre de 2026 a las 17:00 horas.
Los equipos trabajarán sobre uno de cinco temas:
- Prevención del ciberacoso y la violencia digital en razón de género.
- Participación juvenil, inclusión e incidencia en los asuntos públicos.
- Bienestar digital, uso saludable e incluyente de la tecnología.
- Ciudadanía digital, redes sociales, pensamiento crítico y convivencia libre de discriminación.
- Inteligencia artificial, sesgos sexistas y retos para la democracia y la sociedad.
El 4 de noviembre se realizará el sorteo para asignar los temas. Sin embargo, el reto específico que deberán resolver los equipos se dará a conocer hasta el día del Hackatón.
Como parte de la preparación, las personas registradas deberán cursar el taller virtual “Pensar con argumentos: herramientas para el juicio crítico y la participación democrática”, programado para el 7 de noviembre. La participación en el taller podrá acreditarse mediante la sesión en vivo o con la consulta posterior de la grabación.
¿Cuándo será el Hackatón Cívico del IECM?
El Hackatón Cívico se realizará de manera presencial del 11 al 17 de noviembre de 2026. Cada categoría tendrá una fecha y horario asignados dentro de ese periodo.
Durante la actividad, los equipos recibirán 30 minutos de mentoría y posteriormente tendrán 120 minutos para analizar el reto asignado y elaborar una propuesta de solución. También participarán en una ronda de preguntas y respuestas.
Las propuestas serán evaluadas por un Jurado especializado. La calificación del jurado representará 90 por ciento del resultado, mientras que el 10 por ciento restante corresponderá a una valoración formativa entre los equipos participantes y se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.
Para solicitar mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 55 5483 3800, extensiones 4237 y 4292, o escribir al correo educacion.civica@iecm.mx