El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició el periodo de difusión y promoción de proyectos que participarán en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Del 29 de marzo al 16 de abril, tanto el organismo como las personas proponentes podrán realizar actividades informativas en espacios públicos y medios digitales para acercar las propuestas a la ciudadanía.

El objetivo es garantizar que los habitantes de cada Unidad Territorial conozcan los proyectos, sus alcances y modalidades de participación, fomentando la transparencia y la equidad.

IECM impulsa difusión de proyectos para fomentar participación ciudadana

Durante este periodo, las acciones estarán enfocadas en dar a conocer los proyectos, explicar sus alcances y promover las modalidades de participación, ya sea de forma presencial o digital.

La propaganda impresa deberá centrarse exclusivamente en el proyecto participante y distribuirse únicamente dentro del perímetro de la Unidad Territorial correspondiente, sin invadir espacios como oficinas públicas, templos religiosos o sedes partidistas, y solo durante el periodo autorizado.

En cuanto a los materiales multimedia, estos deberán ser informativos, respetar los derechos de autor e identificar claramente el número de proyecto, la Unidad Territorial y la demarcación, además de retirarse al concluir la etapa de difusión.

Asimismo, queda prohibido el uso de la imagen de menores de edad, la difusión de mensajes que inciten a la violencia, el uso de recursos públicos o símbolos partidistas, así como la entrega de beneficios a cambio de la opinión ciudadana.

IECM establece reglas y sanciones para garantizar equidad

Las autoridades también señalaron que no se permitirá la colocación de propaganda en mobiliario urbano, ni la instalación de módulos fijos, ni el uso de radio y televisión para promover proyectos, así como la difusión de actividades relacionadas con las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).

En caso de incumplimiento, las personas proponentes podrán ser exhortadas a corregir su conducta y, de reincidir, sus proyectos podrían ser sancionados, incluso con la exclusión de la jornada consultiva.

Como parte de las acciones de inclusión, el Instituto organizará foros informativos en Unidades Territoriales donde participen proyectos impulsados por personas en situación de postración o en prisión preventiva, garantizando que la ciudadanía conozca todas las propuestas.

Inicia difusión de proyectos para Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en CDMX. (Cortesía )

En estos casos, así como en proyectos de personas residentes en el extranjero, la difusión podrá realizarse a través de una persona designada, quien deberá acreditar formalmente su representación ante la autoridad correspondiente.

Finalmente, en los proyectos presentados por niñas, niños y adolescentes, la difusión estará a cargo de la persona responsable que autorizó su registro, asegurando el cumplimiento de las disposiciones establecidas.