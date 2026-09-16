El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantiene disponible el micrositio “Ruta Indi”, diseñado para orientar a las personas interesadas en registrarse como candidatas o candidatos sin partido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las candidaturas sin partido permiten a la ciudadanía competir por un cargo de elección popular sin postularse a través de un partido político, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones establecidos.

Esta figura contempla la posibilidad de postularse para Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, incluida la Diputación Migrante, así como para las titularidades de las Alcaldías y Concejalías.

IECM orienta sobre registro de candidaturas sin partido. (cortesía )

Ruta Indi concentra información sobre requisitos y trámites

El micrositio Ruta Indi ofrece información sobre requisitos electorales, etapas, trámites y medios de contacto relacionados con las candidaturas sin partido.

La plataforma permite consultar el procedimiento y avanzar con anticipación en distintas gestiones, con el objetivo de facilitar la participación y contar oportunamente con la documentación necesaria para el registro.

Entre los primeros trámites se encuentra la constitución de una Asociación Civil, su inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

También se contempla la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la asociación, conforme a los requisitos aplicables para la candidatura sin partido. Esta cuenta será utilizada para recibir el financiamiento privado y, en su caso, el financiamiento público.

Una vez que el Consejo General del IECM emita la convocatoria correspondiente, las personas interesadas deberán realizar su registro mediante el Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC).

El IECM recomienda consultar Ruta Indi y realizar con anticipación las acciones necesarias para facilitar la participación en el procedimiento electoral.

El Micrositio se puede consultar en https://www.iecm.mx/www/sites/rutaindi-2026/