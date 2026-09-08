El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las reglas establecen criterios para el uso de recursos públicos, programas sociales y propaganda gubernamental, además de regular la colocación y fijación de propaganda electoral en elementos de mobiliario y equipamiento urbano.

El objetivo es preservar el ejercicio del voto en condiciones de libertad e igualdad y evitar la intervención de los poderes públicos en favor o en contra de alguna persona aspirante, precandidata, candidata o fuerza política.

IECM Lineamientos proceso electoral 2026-2027 (cortesía)

IECM establece reglas para el uso de recursos públicos y programas sociales

Los lineamientos prohíben utilizar directa o indirectamente recursos públicos para incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía o generar una ventaja indebida para alguna opción política.

La restricción incluye recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, así como inmuebles, vehículos, bases de datos, padrones, programas públicos, redes sociales, sitios de internet, correos institucionales y equipos de comunicación bajo responsabilidad de los entes gubernamentales.

Respecto a los programas sociales, durante las campañas electorales podrá continuar la entrega de beneficios conforme a los calendarios previamente aprobados. Sin embargo, éstos no podrán promoverse ni difundirse bajo ninguna modalidad, ni entregarse mediante eventos masivos o mecanismos que afecten los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad.

En cuanto a la propaganda gubernamental, ésta deberá mantener un carácter institucional y tener fines informativos, educativos o de orientación social. Desde el inicio de las campañas y hasta la conclusión de la Jornada Electoral deberá suspenderse su difusión, salvo aquella relacionada con educación, salud y protección civil.

La información institucional publicada en portales de internet y redes sociales tampoco deberá hacer referencia a partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas particulares o al proceso electoral en general, ni contener expresiones de naturaleza político-electoral.

IECM Lineamientos proceso electoral 2026-2027 (cortesía)

Regulan propaganda electoral y su colocación en mobiliario urbano

El IECM estableció que la propaganda electoral no deberá incluir mensajes que calumnien a personas, discriminen o constituyan actos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La propaganda impresa deberá identificar de manera precisa al partido político y/o candidatura que se postula, además de propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones propuestas.

También deberá incluir un lema relacionado con evitar la compra y coacción del voto, sin que éste rebase el uno por ciento del total desplegado. Asimismo, los materiales deberán ser reciclables y biodegradables, sin sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

Sobre la colocación de propaganda en elementos de mobiliario y equipamiento urbano, los partidos políticos y candidaturas podrán utilizar los lugares de uso común que determinen los Consejos Distritales, conforme a los criterios que emita el Consejo General y previo acuerdo con las autoridades correspondientes.

La propaganda no podrá comprometer la función principal del equipamiento urbano, reducir la visibilidad o circulación peatonal ni generar un riesgo objetivamente identificable para las personas o los propios elementos. Además, estará prohibido perforar, soldar, cortar, deteriorar acabados, afectar componentes estructurales o utilizar mecanismos de fijación que ocasionen daños permanentes.

Los lineamientos también prohíben colocar propaganda electoral en elementos carreteros o ferroviarios, accidentes geográficos, monumentos históricos, arqueológicos o artísticos, construcciones de valor cultural, árboles o arbustos, así como en el exterior de edificios públicos.

IECM Lineamientos proceso electoral 2026-2027 (cortesía)

Estos criterios fueron elaborados con base en el Diagnóstico técnico sobre el uso de elementos de mobiliario y equipamiento urbano, realizado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización en atención a una sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX).

Con estas disposiciones, el IECM busca establecer reglas claras para que el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 se desarrolle en condiciones de igualdad entre las fuerzas políticas y las personas aspirantes, precandidatas y candidatas participantes.