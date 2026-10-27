La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que los hoteles de CDMX han alcanzado ocupación total por los eventos de Día de Muertos y Fórmula 1.

Destacó que este hecho es una muestra de que la CDMX se ha posicionando como un escenario importante para el turismo y las celebraciones tradicionales.

CDMX se posiciona como bastión de cultura y deporte con ocupación total por Día de Muertos y Fórmula 1

Clara Brugada destacó que la simultaneidad de los festejos por Día de Muertos y el Gran Premio de la Fórmula 1 han provocado una demanda extraordinaria de hospedaje en la CDMX.

Esto debido a que los hoteles capitalinos reportan una ocupación del 100% para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Fechas de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo (Michelle Roja/SDPnoticias)

La jefa de gobierno resaltó que las festividades por Día de Muertos enriquecen la agenda local mediante una amplia oferta de eventos culturales organizados en distintos puntos de la CDMX.

Asimismo, un evento como la Fórmula 1 constituye uno de los motores principales de la movilidad turística, convocando a numerosos asistentes internacionales.

Dentro de la programación cultural, Brugada manifestó que los visitantes buscan presenciar el desfile de Día de Muertos y experimentar la manera en que los mexicanos celebramos estas fechas.

De este modo, la convergencia entre el deporte y las tradiciones mexicanas fortalece la imagen de la CDMX como un epicentro global de entretenimiento y cultura a nivel mundial.