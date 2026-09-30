Sergio “Checo” Pérez correrá en Reforma. La noticia fue confirmada por Clara Brugada, quien reveló fecha y detalles del evento.

Vía redes sociales, la Jefa de Gobierno de la CDMX informó que la capital será el escenario para recibir al piloto mexicano que celebra su carrera número 300 en la Fórmula 1.

“Hola, amigas y amigos de la Ciudad de México. Nuevamente la Ciudad de México se convierte en un gran escenario del deporte internacional. Se trata de Checo Pérez. Va a hacer un recorrido de exhibición en conmemoración de su carrera número 300 que va a llevar a cabo.” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada revela fecha y detalles del evento de exhibición de Checo Pérez en Reforma

La cita para el show run de Checo Pérez en Reforma es el miércoles 28 de octubre a partir de las 10 de la mañana, reveló Clara Brugada.

El recorrido de exhibición terminará a las 12:30 de la tarde.

¡La Ciudad de México se prepara para recibir nuevamente a @SChecoPerez!



Nuestro piloto mexicano celebrará 300 Grandes Premios en Fórmula 1 con un espectacular Show Run por Paseo de la Reforma el próximo 28 de octubre.



¡Ven a vivir la #F1ESTA del #MéxicoGP en el corazón de… pic.twitter.com/FrM2eaOlX9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 30, 2026

De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la CDMX, se contará con un recorrido de autos y del equipo de Checho Pérez, por lo que invitó a los capitalinos fanáticos para que asistieran al evento.

Durante el show run, los aficionados podrán ver de cerca a Checo Pérez en Reforma, realizando algunas maniobras abordo de un coche de la F1.

Además de celebrar las 300 carreras de Checo Pérez, también se festejará la llegada del Cadillac F1 Team al Gran Premio de México.

Desde su debut en Sauber en 2011, Checo Pérez se ha convertido en un referente del automovilismo, por lo que celebrará en México su gran trayectoria como piloto.