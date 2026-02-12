El secretario de Salud, David Kershenobich, encabezó la ceremonia por el 121 aniversario del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, institución clave para la atención pública y la formación médica en el país.

Durante el acto conmemorativo se informó que en 2025 el hospital otorgó más de 876 mil consultas, realizó 33 mil procedimientos quirúrgicos y registró más de 40 mil egresos hospitalarios, cifras que confirman su relevancia en el sistema nacional de salud.

Hospital General de México, pilar en atención y formación médica: David Kershenobich

En su mensaje, David Kershenobich destacó que la historia del hospital acompaña las principales transformaciones sanitarias de México y ha sido fundamental en la formación de generaciones de profesionales de la salud.

Actualmente, el hospital cuenta con una plantilla superior a 7 mil 300 trabajadores, además de mil 200 médicos residentes, mil 500 estudiantes y decenas de investigadores que sostienen la labor asistencial, académica y científica.

Durante 2025, la institución renovó más de mil 500 equipos médicos, fortaleciendo su capacidad diagnóstica y terapéutica para atender casos de alta complejidad.

El secretario recordó su etapa como médico residente en este hospital y reconoció la influencia que tuvo en su trayectoria profesional. Señaló que el aniversario representa el reconocimiento a una institución que ha superado epidemias, crisis estructurales, cambios demográficos y daños ocasionados por sismos.

Hospital General de México cumple 121 años con más de 876 mil consultas en 2025 (Cortesía)

Salud como derecho y visión preventiva, eje del Hospital General

David Kershenobich afirmó que el hospital mantiene la convicción de que la salud es un bien público y un derecho que debe garantizarse con equidad y dignidad.

También evocó la figura de Eduardo Liceaga, fundador del hospital y promotor de políticas sanitarias como la introducción del agua potable, subrayando su visión preventiva y su concepción de la higiene como responsabilidad del Estado.

El titular de Salud planteó la necesidad de reforzar la prevención para enfrentar la carga de enfermedad y avanzar hacia un Servicio Universal de Salud con acceso efectivo, oportuno y continuo, destacando la importancia de la portabilidad, la interoperabilidad y la continuidad terapéutica.

Por su parte, la directora Alma Rosa Sánchez Conejo resaltó el liderazgo nacional en trasplante hepático, el fortalecimiento de los trasplantes renales y programas especializados como el implante coclear en adultos mayores y la cirugía fetal.

A 121 años de su fundación, el Hospital General de México mantiene un papel estratégico en la red pública de atención médica y concentra una de las mayores cargas asistenciales del país.