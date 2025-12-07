La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, y la Secretaría de Salud (SSA), dirigida por David Kershenobich, dieron a conocer la Estrategia Nacional por una Menstruación Digna en la Educación Básica y Media Superior, una política prioritaria del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El objetivo central es reconocer la salud menstrual como un derecho humano y asegurar que ninguna estudiante abandone sus estudios por falta de información, estigma o condiciones adecuadas para gestionar su menstruación.

Más de 11 millones de estudiantes serán beneficiadas

La estrategia llegará a más de 6.2 millones de estudiantes de secundaria en casi 43 mil planteles, así como a 5.4 millones de jóvenes de bachillerato distribuidos en más de 21 mil centros escolares del país.

Por otra parte, el programa fue diseñado por las subsecretarías de Educación Básica y Media Superior de la SEP y la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR).

Esta iniciativa pone en el centro a niñas, adolescentes y jóvenes menstruantes, con la finalidad de brindarles información confiable, acompañamiento y espacios seguros para vivir su menstruación sin vergüenza ni discriminación.

México avanza hacia una menstruación digna para todas. (Cortesía)

Salud menstrual como derecho humano y prioridad del Gobierno de México

Como parte de la estrategia, la SEP y la SSA distribuirán material educativo, impulsarán actividades escolares, organizarán campañas informativas y entregarán kits de gestión menstrual en escuelas públicas y privadas.

Durante la presentación para Educación Básica en Cuernavaca, Morelos, la subsecretaria Noemí Juárez Pérez señaló que es momento de que niñas y adolescentes se sientan orgullosas de sus cuerpos y procesos naturales, y que hablar de menstruación debe dejar de ser un tabú.

Por su parte, la directora general del CNEGSSR, Teresa Ramos Arreola, recordó que la presidenta Sheinbaum ha establecido la salud sexual y reproductiva como uno de los ejes prioritarios de su administración, y que la salud menstrual es un componente clave de este compromiso.

Con esta política integral, el Gobierno de México avanza hacia un país donde la menstruación no sea motivo de ausentismo, discriminación o estigma, sino parte de un entorno educativo seguro y respetuoso.