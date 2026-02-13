Un presunto grupo de choque desbarató la manifestación que trabajadores del Poder Judicial de la CDMX llevaban a cabo este 13 de febrero en Ciudad Judicial, sobre avenida Niños Héroes de la alcaldía Cuauhtémoc.

En plena protesta, alrededor de las 10 de la mañana, trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial fueron sorprendidos por un presunto grupo de choque, quienes comenzaron a agredirlos.

Entre jalones y empujes, los agresores intentaron ingresar al edificio del Poder Judicial, pero los trabajadores lograron evitarlo aún cuando les eran arrojados objetos y botellas de agua.

Debido a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para resguardar la zona, la riña cesó.

Paro en el Poder Judicial de la CDMX

Tras la irrupción del presunto grupo de choque, alrededor de 40 trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial retomaron su manifestación sobre avenida Niños Héroes.

El sindicato rechaza el nuevo periodo de presidencia del organismo asumido, a inicios de enero y por tercera ocasión, por Rafael Guerra Álvarez, quien ha estado al frente desde hace ocho años.

Exigen que se repitan las elecciones para elegir al nuevo secretario General y al Comité Ejecutivo Central del Sindicato.

Mediante un comunicado denuncian presuntas irregularidades en las elecciones realizadas entre abril y mayo de 2025, en las que resultó favorecida la denominada “Planilla Naranja”, grupo que ha mantenido el control del sindicato durante más de 24 años.

Por ello salieron a protestar este viernes así como anunciaron el paro de actividades en Ciudad Judicial.

Entre las calles afectadas se encuentra Niños Héroes a la altura de Doctor Lavista y Doctor Navarro, así como bloquearon los accesos a Juzgados Civiles, salas civiles y familiares.

Autoridades pidieron evitar la zona así como circular por Doctor Vértiz o Avenida Cuauhtémoc.

