A través de un diálogo, Radio Educación, presidido por Fernanda Tapia y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación (SINTRE), llegaron a un acuerdo que responde a los intereses de ambos.

La reunión se llevó a cabo el 12 de febrero en las oficinas de la Secretaría de Cultura (SC), en Arenal 40, colonia Chimalistac, tras una manifestación en la que se exigió el pago inmediato de adeudos, entre otras cosas.

Radio Educación reconoce adeudo a trabajadores; llega a un acuerdo con inconformes

Fernanda Tapia, directora General de Radio Educación, reconoció que existen pagos atrasados debido a que se implementaron nuevas medidas de verificación que garantizarán el buen uso del presupuesto.

Por lo que se comprometió a cubrirlos lo antes posible así como regularizar el apoyo de transporte, dicho esto, por medio de un comunicado reveló el acuerdo entre ambos:

Trabajadores recibirán su salario en tiempo y forma

Radio Educación solicitará a Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de partida presupuestal para el pago por Servicios Adicionales Complementarios.

Ascenso y promociones de manera transparente

Se revisarán trabajos de escalafón entre la coordinación Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura y Radio Educación.

A partir de marzo se repartirán las 34 plazas hoy disponibles, para ocupación inmediata, de acuerdo al proceso de escalafón, además se revisará la situación de plazas vacantes adicionales.

Inversión y mejora de equipo

Se adquirirá y se mejorará equipo de Radio Educación: antenas, consolas, micrófonos, equipo de estudio. Así como se cambiará y reubicará la antena de transmisión.

Finalmente, se insta a las representaciones sindicales a confiar en el proceso y ser pacientes recordándoles que Radio Educación mantiene sus puertas abiertas para un diálogo con pleno respeto a los trabajadores y colaboradores.