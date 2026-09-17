El Goethe-Institut Mexiko prepara una amplia agenda cultural para septiembre y octubre de 2026, con actividades que van del punk y el cine alemán a la música electrónica, el arte contemporáneo y la inteligencia artificial.

La programación forma parte de la celebración por los 60 años de actividad del Goethe-Institut en México e incluye exposiciones, conciertos, funciones especiales y propuestas escénicas que llegarán a distintos espacios de la Ciudad de México.

Goethe-Institut lleva arte contemporáneo, textiles y punk a CDMX

La agenda cultural comenzó el 5 de septiembre con la apertura en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de Manifesto, de Julian Rosefeldt, una exposición que reúne distintos manifiestos artísticos y políticos para reflexionar sobre el papel del arte y sus discursos.

El 7 de septiembre, el muro del Goethe-Institut recibió Futuros Desobedientes. Muro con gestos disonantes, exposición colectiva que forma parte de las actividades por los 50 años del punk y que reúne distintas aproximaciones a la vigencia de este movimiento.

La programación continuará el 25 de septiembre en el Museo Tamayo, con la inauguración de El evento de un hilo. Narrativas globales en los textiles, muestra que aborda los textiles como vehículos de historias, identidades y formas de comunicación.

Posteriormente, el 3 de octubre, el Museo Universitario del Chopo albergará un programa especial dedicado a revisar la influencia del punk en la cultura contemporánea.

Festival de Cine Alemán celebra 25 años con Metrópolis

El cine también tendrá un lugar destacado dentro de la programación. El 24 de septiembre, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será sede de la inauguración del 25.º Festival de Cine Alemán, con una función especial de Metrópolis, película dirigida por Fritz Lang en 1927.

La proyección contará con una intervención musical en vivo a cargo de 2Contrabajos, proyecto de Quique Rangel, integrante de Café Tacvba, y Mike Sandoval. En esta presentación también participará Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse!

Después de la inauguración, el festival continuará del 25 al 30 de septiembre en la Cineteca Nacional, Cine Tonalá y el Goethe-Institut Mexiko, con distintas proyecciones y sesiones de preguntas y respuestas junto con directores e invitados.

GOETHE FEST tendrá rap, música electrónica y arte

El 27 de septiembre se realizará GOETHE FEST, una de las jornadas abiertas al público más amplias de la celebración por los 60 años del Goethe-Institut en México.

El programa reunirá música, arte, cine e idioma, con la participación del rapero alemán Damion Davis y sesiones de los DJ Brenda Benz y MNTY (Monty).

También se contempla la inauguración de un mural de la artista Janin Nuz en el estacionamiento del Instituto, además de una visita guiada por la exposición Futuros desobedientes. Muro de gestos disonantes.

Inteligencia artificial llega al escenario con Chatbot Challenge

La programación también explorará la relación entre inteligencia artificial y creación teatral con Chatbot Challenge, pieza que se presentará el 8 de octubre como parte del Festival Cultura UNAM.

La exploración de nuevos lenguajes continuará con HERTZFLIMMERN, plataforma dedicada a la música electrónica que se realizará del 12 al 18 de octubre.

Esta edición conectará a artistas y escenas de Alemania, México, Centroamérica y el Caribe, además de incorporar a Chile y Colombia mediante HERTZflimmern x PACIFICA. Entre las actividades destaca un showcase programado para el 17 de octubre.

Ese mismo día, el Proyecto Goeritz en Atlantis inaugurará Plaza y Conjunto, exposición dedicada al legado de Mathias Goeritz, con Los Amantes como una de las piezas centrales y contemplada como futura instalación permanente del espacio.

Goethe-Institut Mexiko celebra 60 años en México

La programación de septiembre y octubre reúne distintas expresiones artísticas, desde el cine de Fritz Lang y el punk hasta el arte textil, los manifiestos y la inteligencia artificial.

Las actividades forman parte de la celebración por los 60 años del Goethe-Institut Mexiko y de los vínculos que la institución ha desarrollado con artistas, museos, universidades y espacios culturales en México.

La historia de estas seis décadas también puede consultarse en línea mediante un sitio desarrollado por el Goethe-Institut Mexiko, que incluye fotografías y una línea del tiempo sobre su trayectoria desde su apertura en 1966.

Los horarios, condiciones de acceso y detalles de cada actividad pueden consultarse en los canales oficiales del Goethe-Institut Mexiko y de las sedes participantes.