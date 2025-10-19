Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, presentó su primer informe de Gobierno ante más de 30 mil personas, una cifra récord de asistencia en la demarcación.

Durante su mensaje, destacó la reducción del 27% en los índices de inseguridad, la repavimentación de más de un millón de metros cuadrados de calles, así como la rehabilitación de mercados, escuelas y unidades habitacionales.

Giovani Gutiérrez refrenda compromiso con la transparencia en su gestión

Frente a legisladores, líderes partidistas y autoridades del Gobierno capitalino, incluida Eréndira Cruzvillegas Fuentes, enviada de Clara Brugada, el alcalde Giovani Gutiérrez refrendó su compromiso con el diálogo y el trabajo conjunto por Coyoacán.

Seguiremos siendo una Alcaldía en constante diálogo y coordinación con todos los niveles de Gobierno porque la política es el arte de convencer y no de vencer. Hoy refrendo mi compromiso: hasta el último día de este gobierno, seguiré trabajando con la misma energía, con la misma convicción y con la misma entrega porque Coyoacán lo vale, porque su gente lo merece y porque es mi compromiso personal. Giovani Gutiérrez

Asimismo, agradeció la confianza de los coyoacanenses que le permitieron reelegirse y aseguró que su administración mantendrá una visión democrática, humanista e incluyente, con un manejo transparente de los recursos públicos.

Giovani Gutiérrez presentó su primer informe de Gobierno ante 30 mil personas. (Cortesía)

Al informe asistieron los alcaldes Luis Mendoza, Mauricio Tabe y Alessandra Rojo, así como figuras políticas como Jorge Romero, Jesús Zambrano, Beatriz Paredes y Alejandra Barrales, además de representantes de la Marina, del IECM y de organismos empresariales y civiles.

Giovani Gutiérrez listo para el Mundial 2026

El alcalde también declaró que Coyoacán está listo para recibir la Copa del Mundo 2026, resaltó que las obras emprendidas no son solo para ese evento, sino que forman parte de un proyecto permanente de mejora urbana.