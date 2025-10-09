En representación del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, la Lic. Desireé Navarro López participó en la Reunión Anual de Pacientes, Ex Pacientes y Familiares de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), realizada en el Foro Cultural Coyoacanense “Hugo Argüelles”.

Durante el encuentro, realizado en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones públicas, sociedad civil y familias para promover la conciencia sobre el cuidado emocional, garantizar una atención psicológica oportuna y prevenir las adicciones.

Alcance del evento por la salud mental

El evento reunió a más de 200 participantes, entre pacientes, ex pacientes y familiares, así como a directivos de los CIJ y personalidades del ámbito de la salud y la comunicación.

Coyoacán conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. (Cortesía)

Durante su intervención, y en representación del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, la Lic. Desireé Navarro López reafirmó el compromiso permanente del gobierno local con el bienestar emocional y la atención integral de las juventudes:

Felicitamos a los Centros de Integración Juvenil por sus 56 años de ardua labor. El cuidado de la salud no es un lujo ni una debilidad: es un derecho humano esencial. Hablar de salud mental debe dejar de ser un tabú. Desde la alcaldía impulsamos acciones que fortalecen la salud emocional y la inclusión social. Estamos convencidos de que una comunidad sana y empática se construye con prevención, acompañamiento y oportunidades reales para todas y todos. Pedir apoyo es signo de fortalez. Desireé Navarro López

Por su parte, la Dra. Carmen Fernández Cáceres, directora general de los Centros de Integración Juvenil, destacó la trascendencia del encuentro al reunir a quienes han enfrentado con valentía y resiliencia el proceso de rehabilitación. Además, reconoció la labor del alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar por promover espacios, talleres y conferencias orientadas al cuidado de la salud mental.

Durante la jornada se entregaron reconocimientos a pacientes por su resiliencia y perseverancia. Los testimonios compartidos reflejaron el trabajo positivo e interdisciplinario entre profesionales de la salud, familias y autoridades.

Entre los asistentes destacaron: la Lic. Desireé Navarro López, directora general de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios de la alcaldía Coyoacán; la Sra. Kena Moreno, fundadora de los Centros de Integración Juvenil; el periodista José Luis Arévalo Piña; la Dra. Carmen Fernández Cáceres, directora general de los CIJ, y Julia Muñoz de Cote Orozco, subdirectora de Igualdad Sustantiva y Grupos Prioritarios.