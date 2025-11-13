La Alcaldía Coyoacán respondió a las denuncias vecinales sobre obras irregulares en la colonia Campestre Churubusco.

Tras realizar las visitas de verificación correspondientes, en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), se procedió a sancionar y clausurar los trabajos por incurrir en violaciones a la normatividad y no cumplir con los trámites establecidos.

Clausura de obras en Campestre Churubusco

Con apoyo de personal del INVEA, se colocaron sellos de clausura en las ubicaciones donde se detectaron irregularidades reportadas por vecinas y vecinos de la zona.

Las denuncias fueron recibidas por la Alcaldía Coyoacán, que instruyó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno a realizar las inspecciones.

Alcaldía Coyoacán clausura cuatro obras ilegales en Campestre Churubusco. (Cortesía )

Durante las verificaciones se observó que los predios no contaban con las medidas de seguridad necesarias ni con las autorizaciones o permisos correspondientes para llevar a cabo los trabajos de construcción.

El lunes 10 de noviembre se impusieron sellos de suspensión y clausura en los predios ubicados en Cerro de la Estrella 253 y Cerro de la Silla 7. Posteriormente, el martes, se realizaron otras dos diligencias en Cerro de San Francisco 211 y Cerro Zapopan 143, donde también se colocaron sellos de clausura.

Tras la manifestación de vecinas y vecinos de Campestre Churubusco, quienes denunciaron la realización de obras sin los permisos correspondientes, la Alcaldía Coyoacán verificó las irregularidades y determinó la clausura definitiva de los trabajos por incumplir con la normatividad vigente.