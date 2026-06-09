La Alcaldía Coyoacán a cargo de Giovani Gutiérrez, en coordinación con el Gobierno Federal y la Ciudad de México, arrancaron los trabajos de rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, con labores de limpieza del cuerpo de agua consistentes en el retiro de la lentejilla orgánica flotante y recuperación de la fauna de la zona para resguardo y protección.

El alcalde informó que estas acciones son resultado de una mesa interinstitucional en la que participaron representantes de la SEMAR, SEMARNAT, PROFEPA, SEDEMA, SEGIAGUA y SSC, quienes definieron un ruta de trabajo conjunta para la recuperación integral del lago, con prioridad en la preservación de la flora y fauna de la zona.

Hoy damos inicio formalmente a los trabajos para la rehabilitación y recuperación del lago acompañados por personal de diversas instancias del gobierno federal y del gobierno local. Aquí sumamos esfuerzos para contar con el mejor equipo en el que participan biólogos, veterinarios, ambientalistas, ingenieros, técnicos y elementos de la Secretaría de Marina, entre otros. Coyoacán les agradece su apoyo y participación en esta acción que será benéfica para las miles de personas que visitan este hermoso Parque. Giovani Gutiérrez

Arrancaron los trabajos de rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, con labores de limpieza del cuerpo de agua.

Personal de la Marina, SEDEMA, PROFEPA y de la alcaldía participan en recuperación del lago

Con el apoyo de cuatro lanchas de remos y seis redes de ocho metros de longitud, dieron inicio los trabajos que durarán cuando menos dos semanas. Durante la segunda etapa de recuperación del lago, participan 40 elementos de la Secretaría de Marina, 200 trabajadores de la alcaldía Coyoacán, así como personal de la SEDEMA, PROFEPA y la PAOT.

Posteriormente, se determinará el tiempo estimado con un estudio de tiempo y movimientos para proceder con el desazolve del lago para retirar lodo y residuos acumulados.

Gutiérrez Aguilar informó que como parte de la fase anterior, realizada la semana pasada, fueron resguardados un total de 19 patos, los cuales están bajo valoración veterinaria y protección mientras se desarrollan las labores de recuperación

Arrancaron los trabajos de rescate del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, con labores de limpieza del cuerpo de agua.

Autoridades intervienen en espacios recreativos del parque

El alcalde puntualizó que para la tercera etapa de la recuperación integral del Parque Ecológico se contempló una intervención para rehabilitar las canchas gemelas de fútbol, la pista de patinaje, el skatepark, áreas de juegos infantiles, luminarias, áreas comunes, clareo, entre otras acciones.

Estamos haciendo todo por tener el Parque Ecológico más hermoso de la ciudad. Tenemos la obligación de intervenirlo, ya no puede esperar más. Yo quiero insistir, esto no es de la noche a la mañana. Nosotros vamos a seguir trabajando para que quede recuperado tanto el lago como el parque en su totalidad. Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

Parque Ecológico contará con mantenimiento permanente

El alcalde subrayó que este espacio contará con un programa permanente de mantenimiento integral, con atención de lunes a domingo, mayor presencia de personal operativo y mejoras en la iluminación, así como la presencia de personal en las cuatro secciones del Parque.

Además, Giovani Gutiérrez informó que se instalará nueva señalización y se reforzará la seguridad, labores de mantenimiento y vigilancia en todo el parque. De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando tirar basura y respetar la flora y fauna del lugar a fin de preservar las condiciones del entorno.