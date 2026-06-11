La Fuerza Aérea Mexicana informó que este jueves 11 de junio se restringirá el espacio aéreo sobre el Estadio Banorte en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con la Fuerza Aérea Mexicana, la restricción del espacio aéreo se aplicará durante la ceremonia de inauguración en el marco de la Ley de Protección del Espacios Aéreo.

Esto para garantizar la seguridad de los asistentes al partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, así como la sana convivencia.

Fuerza Aérea Mexicana restringe espacio aéreo el 11 de junio sobre el Estadio Banorte

La Fuerza Aérea Mexicana informó que el espacio aéreo sobre el Estadio Banorte será restringido por casi una hora el 11 de junio por el Mundial 2026.

Esta medida estará vigente de las 12:30 horas y hasta las 13:15 horas, tiempo del centro, de este jueves, con lo que durante dicho periodo quedará prohibido la operación de:

vuelos VFR civiles

RPAS (drones)

Cabe señalar que si bien la restricción del espacio aéreo es para la seguridad de los asistentes al Estadio Ciudad de México, el punto central del área prohibida será el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La restricción impuesta por la Fuerza Aérea Mexicana abarcará un área circular de 30 millas náuticas, es decir, 55.5 km.

Además, durante el Mundial 2026 estarán activas Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en:

Estadio Ciudad de México

Fan Festival Zócalo

Asimismo, estarán activas en los lugares de concentración de las selecciones de fútbol participantes alojadas en México durante el Mundial 2026.

Cabe señalar que las restricciones también incluyen: