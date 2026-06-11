El caso Teresa Guadalupe dio un paso más hacia el esclarecimiento de su muerte, luego de confirmarse que la investigación apunta a su hijo Yael N. tras el hallazgo de su cuerpo en el Estado de México.

El descubrimiento ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio de 2026, al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl.

Esto tras un reporte presentado por vecinos de la zona, quienes acusaron un olor fétido que salía desde la vivienda, en donde autoridades localizaron un cuerpo desmembrado oculto en una maleta en una de las habitaciones.

Caso Teresa Guadalupe: confirman hallazgo de cuerpo dentro de vivienda en el Edomex; familiares acusan omisión

Autoridades del Estado de México informaron el hallazgo de un cuerpo dentro de una vivienda en Nezahualcóyotl, ubicada en la calle Pavias, colonia La Perla, confirmándose horas más tarde que se trataba de Teresa Guadalupe.

La mujer de 55 años había sido vista por última vez el 25 de abril de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), lo que activó una ficha de búsqueda oficial por parte de las autoridades.

Durante más de 40 días el paradero de Teresa Guadalupe permaneció en incertidumbre total, siendo su hijo Yael el principal sospechoso de las autoridades.

Las indagatorias sugieren que Fernando Yael “N”, de 22 años, es el presunto responsable de la desaparición y posterior muerte de su propia madre.

Yael denuncia la desaparición de su madre y termina detenido por presunto homicidio (Especial)

El joven, quien ya se encontraba bajo custodia de las autoridades desde el mes de mayo, se encuentra recluido preventivamente en el Reclusorio Norte de la CDMX.

Un juez de control determinó su vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares con el agravante del parentesco.

Por su parte, familiares de Teresa Guadalupe acusaron de omisión a las autoridades CDMX, tras señalar que la vivienda en cuestión ya había sido reportada desde el inicio del caso.

Sin embargo, en dicho momento, al no existir colaboración entre fiscalías de CDMX y Edomex, un cateo a dicho inmueble quedó descartado inicialmente.