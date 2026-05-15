Se registra nueva fuga de agua, ahora en el poblado de San Francisco Tlanepantla, ubicado en la alcaldía Xochimilco.

Vecinos de la colonia Tepozanes del Pedregal, reportaron a las autoridades una fuerte fuga de agua que comenzó a inundar las calles alrededor de las 7:30 de la mañana de este 15 de mayo de 2026.

El agua se desbordó a gran velocidad y con fuerza al punto que se convirtió en “una cascada”. En redes sociales comienzan a circular algunos videos de lo ocurrido.

🚨#AlertaADN



Se reporta una megafuga de agua potable en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco pic.twitter.com/sZJvzJMgts — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 15, 2026

Fuerte fuga de agua en San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco se derivaría de la rotura de un tubo

La falta de mantenimiento en el sistema de drenaje comienza hacerse evidente. La posible rotura de un tubo sería la causante de la fuerte fuga en San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que la Brigada de detección y Reparación de Fugas de agua ya atiende el reporte.

Por lo que se espera que en las próximas horas la dependencia informe sobre las acciones que se están llevando a cabo.

En la zona ya hay presencia de autoridades de Protección Civil, bomberos y la Policía Municipal, estos últimos acordonaron calles y desvían a los vehículos para facilitar los trabajos.

Hasta el momento se desconoce el número de viviendas que resultaron dañadas por el descontrolado brote de agua.

#AlMomento, informo que desalojamos el agua que ingresó a domicilios de la Colonia San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco derivado de una fuga. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/QttxrgEpYi — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

Vecinos de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco, usan tractor para abrirle paso al agua

Por otro lado, un vecino de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco, quien dijo haber reportado la fuga y enviado las pruebas que le solicitaban, se quejó de la atención de las autoridades asegurando que su padrastro ayudó más.

De acuerdo con lo dicho al portal OEM, el señor utilizó su tractor para retirar piedras y obstáculos a fin de que el agua encontrara una salida y no se estancará.

Aunque el agua encontraba “nuevos caminos”, dejó una gran inundación y afectaciones en propiedades, donde el agua alcanzó más de 25 centímetros de altura dañando enseres.