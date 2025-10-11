El nombre de Fede Dorcaz se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que fue atacado a balazos mientras circulaba sobre Anillo Periférico en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Tras el asesinato de Fede Dorcaz, la Fiscalía de CDMX abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos que ocurrieron la noche del pasado 9 de octubre.

Fiscalía de CDMX anunció que se abrió una carpeta de investigación por el asesinato de Fede Dorcaz

Por el asesinato de Fede Dorcaz, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció este sábado 11 de octubre que abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos.

El músico argentino Fede Dorcaz, fue asesinado en CDMX el 9 de octubre de 2025

“El actor y cantante de nacionalidad argentina fue agredido con disparos de arma de fuego mientras viajaba a bordo de su vehículo sobre Anillo Periférico”, se lee en un comunicado de la Fiscalía de CDMX.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la institución realizan las diligencias correspondientes.

A través de las redes sociales se habrían difundido las imágenes de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz , por lo que esperan obtener su ubicación para su detención.

Las autoridades capitalinas señalaron que se mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Por el momento se encuentran recabando testimonios, análisis de cámaras de videovigilancia y peritajes balísticos.

Presuntos asesinos de Fede Dorcaz. (@c4jimenez)

Mariana Ávila pide justicia por la muerte de su novio Fede Dorcaz

El mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que se dio a conocer que había muerto Federico Ezequiel Dorcazberro, mejor conocido como Fede Dorcaz.

Fede Dorcaz, quién participaría en Las Estrellas bailan en Hoy 2025, fue agredido con disparos de arma de fuego mientras viajaba a bordo de su vehículo sobre la colonia Ampliación Daniel Garza.

A través de las redes sociales circularon dos versiones:

Una de ellas apuntaba que Fede Dorcaz se había resistido a un asalto, por lo que los delincuentes le habían disparado La otra es que fue un ataque directo en contra del cantante Fede Dorcaz

Hasta el momento no se ha confirmado un móvil especifico , ni se han reportado detenciones vinculadas directamente con el homicidio .

Lo que se conoce es que los delincuentes viajaban en una motocicleta, por lo que lograron huir del lugar.

En medio de especulaciones, Mariana Ávila, pareja de Fede Dorcaz, aclaró a través de su cuenta de X que el modelo iba solo al momento de la agresión.

Mariana Ávila destacó que Fede Dorcaz no se encontraba en malos pasos, por lo que pedía justicia.

En su mensaje solicitó que se investigará bien y no quitarán responsabilidad de lo que pasó.