A tres semanas de haber cerrado sus instalaciones, se han denunciado malas condiciones en el refugio del DIF de la Ciudad de México (CDMX) que recibió a niñas de la Casa de las Mercedes.

Según declararon alrededor de 80 niñas que vivían en la Casa de las Mercedes, desde su llegada al DIF CDMX han vivido condiciones de hacinamiento, así como falta de higiene y suspensión de clases.

Es de recordar que las más de 80 niñas y adolescentes fueron reubicadas del albergue Casa de las Mercedes, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX iniciara una investigación por los presuntos delitos de:

Violación agravada

Explotación laboral

Cateos en Casa de las Mercedes (Especial)

Cuneros junto al sanitario y un baño para 80 personas, denuncian niñas que fueron trasladadas al DIF CDMX

El movimiento Justicia para las Mercedes han compartido videos tomados por las propias niñas en las que se muestran un solo baño sin puerta para 80 niñas, cuneros junto al sanitario y una regadera que no funciona.

“Es un baño a puerta abierta, un baño para 80 niñas. Los cuneros están al lado del baño. Una regadera que creo no funciona porque no se han podido bañar” Denuncia

Las egresadas de la Casa de las Mercedes señalan que, a partir de estas condiciones, las niñas han comenzado a sentir afectaciones en su salud y aprendizaje.

Algunas han contraído enfermedades, dejado de asistir a sus escuelas y otras más declararon que expresan sus deseos para ya no permanecer más tiempo encerradas en el DIF CDMX .

Al mismo tiempo, las egresadas y otras exresidentes se han mostrado escépticas por la denuncia de abuso sexual por parte de una joven que vivía en la Casa de las Mercedes:

“Principalmente estamos impactadas porque no creemos que haya pasado realmente la situación. Yo que soy más consciente en ese aspecto, pues sí se le da el beneficio de la duda, pero puedo decirte que las niñas dicen que en ningún momento pasó esto” Denuncia