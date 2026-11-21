La investigación por presunta violación en la que figura Vadhir Derbez continúa activa en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, pese a que una resolución judicial dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida previamente en el caso.

La Fiscalía de CDMX sostiene que las indagatorias permanecen abiertas y mantienen el llamado para que el actor comparezca y aporte elementos dentro del procedimiento.

Mientras tanto, la defensa de Vadhir Derbez insiste en su inocencia y cuestiona aspectos del proceso, en un caso que sigue generando atención pública y jurídica.

Fiscalía CDMX insiste en que Vadhir Derbez comparezca

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que la investigación por el delito de presunta violación contra el actor Vadhir Derbez continúa abierta.

Pese a que un juicio de amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de abril de 2026, la Fiscalía CDMX mantiene la facultad legal de presentar el caso ante un juez mediante citatorio.

En este contexto, la Fiscalía CDMX reiteró su llamado para que Vadhir Derbez comparezca y colabore activamente con la investigación.

Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía capitalina, aclaró en entrevista para W Radio que la resolución judicial no anuló las indagatorias iniciadas el 2 de abril de 2026.

El amparo efectivamente dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero en ningún momento anuló la investigación hecha por esta fiscalía Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género

Asimismo, Gema Chávez enfatizó que la Fiscalía CDMX ha buscado entregar notificaciones a Vadhir Derbez y a sus representantes jurídicos en más de diez domicilios, incluyendo el despacho de sus abogados.

Se han incluso negado a recibirnos los citatorios Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género

Respecto a las pruebas de inocencia mencionadas por la defensa de Vadhir Derbez en medios de comunicación, la Fiscalía CDMX señaló que hasta la fecha no ha recibido oficialmente dichos elementos probatorios.

Ellos han mencionado en medios que cuentan con dictámenes y diversos medios probatorios que, sin embargo, en la investigación no los han acercado (...) la Fiscalía está en amplia disposición de recibirle al imputado y a su defensa los medios de prueba con los que cuente Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género

Vadhir Derbez rompió el silencio y se defendió en redes sociales

Por su parte, Vadhir Derbez rompió el silencio mediante entrevistas y un pronunciamiento en redes sociales, donde defendió su inocencia.

Que salga la verdad y se pueda limpiar mi nombre de alguna manera (...) Me da mucha tristeza (…) sí estoy muy afectado. ¿Para qué les digo que no? Vadhir Derbez

Vadhir Derbez rechazó las versiones de que esté evadiendo a las autoridades, aclarando que radica fuera de México y que los citatorios intentaron ser entregados en lugares donde no reside.

Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí Vadhir Derbez

El artista también denunció haber sido víctima de un intento de extorsión económica por 350 mil dólares para frenar la difusión de la carpeta de investigación.

Su abogado, Enrique González Casanova, precisó que dicha acusación se dirige contra un supuesto grupo criminal con presuntos nexos institucionales y no contra la joven denunciante.

Vadhir Derbez criticó además el tratamiento mediático de la investigación, señalando:

Se ha dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia Vadhir Derbez

Finalmente, Vadhir Derbez dirigió un mensaje a los medios de comunicación manifestando: