El cantante Vadhir Derbez y su abogado, Enrique González Casanova, afirmaron no conocer la nueva denuncia que hay contra el famoso en la Fiscalía General de la República (FGR).

Vadhir Derbez dijo saber de la presunta denuncia por redes sociales, pero aseguró que aunque no conoce este proceso porque no ha sido notificado, sabe que también es inocente.

Vadhir Derbez no sabe de la nueva denuncia por abuso sexual en su contra por una menor de edad

En noviembre de 2026 se dio a conocer extraoficialmente de una nueva denuncia por abuso sexual contra Vadhir Derbez A una menor de edad en un crucero en el extranjero.

Sin embargo, el cantante dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que desconocía los detalles de esta nueva denuncia, asegurando que no ha sido notificado al respecto.

Incluso, explicó que a su perspectiva por la denuncia de la modelo extranjera y una nueva acción legal, cree que lo están dejando como “un agresor sexual serial” situación que no concibe.

Sumado a ello y con toda seguridad, Vadhir Derbez se dijo inocente y explicó que tiene urgencia en que se aclare esta nueva denuncia y la anterior puesta en mayo 2026 -y por la que tuvo orden de aprehensión- “para poder decir se los dije”.

“He visto cosas en redes [sociales] (...) insisto, no hemos sido notificados (...) se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial, me vuela la cabeza e insisto yo no tengo la necesidad de estar saliendo a agredir ni obligar a nadie a hacer nada”. Vadhir Derbez, cantante.

Abogado de Vadhir Derbez tampoco sabe de la nueva denuncia por abuso sexual

Así como Vadhir Derbez dijo desconocer la denuncia puesto a que no tiene notificación, su abogado Enrique González Casanova mencionó no saber detalles de este proceso legal puesto que no tiene “certeza de la denuncia”.

Casanova también explicó que no está diciendo que la denuncia no exista, sino que solamente no sabe detalles y para defender de ello a Vadhir Derbez debe saber de qué se trata.

Sumado a sus argumentos dijo saber que a esta presunta víctima la representa un despecho con renombre. Sin embargo, insistió en no tener suficiente información al respecto.

Por estas declaraciones, la firma de Vadhir Derbez ha afirmado no haber emprendido ninguna acción legal, salvo a la primera denuncia por la que se obtuvo un amparo de fondo.