La presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, supervisó los avances de la construcción del gimnasio municipal de box en Santa María Ahuacatlán, proyecto que busca ampliar la infraestructura deportiva y fomentar la práctica del deporte entre la población.

La alcaldesa destacó que el gimnasio de box en Valle de Bravo será un espacio para impulsar la disciplina, el talento y la formación de futuros campeones.

Amplían espacios deportivos en Valle de Bravo

La construcción forma parte de las acciones para fortalecer los espacios deportivos en Valle de Bravo, donde la administración municipal ha impulsado distintos proyectos para promover la actividad física.

Entre las obras realizadas se encuentran la cancha de básquetbol profesional en Rincón Villa del Valle, la Unidad Deportiva en Cuadrilla de Dolores, el Deportivo San Antonio, el Deportivo Rincón Villa del Valle y las canchas de fútbol en Saucos y San Nicolás Tolentino, entre otros espacios.

Estas acciones forman parte de la apuesta municipal por ampliar las opciones para la práctica deportiva en distintas comunidades.

Inversión en deporte y bienestar

La administración municipal sostiene que la inversión en infraestructura deportiva contribuye a la salud, la formación de valores y la generación de oportunidades para la población.

La supervisión del gimnasio forma parte del seguimiento a los proyectos de infraestructura social que realiza el gobierno municipal, con el objetivo de que los espacios públicos respondan a las necesidades de las comunidades.