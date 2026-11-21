Abogados de la presunta víctima responden a Vadhir Derbez y confirman denuncia ante la FGR; confirman que el caso involucra a una menor de edad.

Vadhir Derbez reapareció en los medios para defender su presunta inocencia tras enfrentar una denuncia por violación, así como negar su conocimiento sobre una segunda denuncia.

Abogados responden a Vadhir Derbez y confirman ante la FGR

El bufete de abogados Vega Mac Gregor Arellano, representantes de la segunda presunta víctima de Vadhir Derbez, confirman una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el actor por violación.

Esta firma representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República. La denuncia es en contra de la persona conocida públicamente como Vadhir Derbez, por hechos ocurridos en septiembre de este año. Abogados de la víctima de Vadhir Derbez

Abogados confirman denuncia ante la FGR contra Vadhir Derbez (Especial )

Los abogados compartieron un comunicado en respuesta a las entrevistas que dio a diversos medios el viernes 20 de noviembre, mencionando que representan a una menor de 15 años, quien señala de presunta violación a Vadhir Derbez.

Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2026, tema sobre el que los abogados aseguran que continuarán actuando por la vía legal.

Aclaran que ellos no están representando a la modelo que denunció a Vadhir Derbez en abril de 2026 por violación, ya que la primera denuncia se realizó ante la Fiscalía de CDMX, mientras que la segunda fue ante la FGR.

Esta firma no representa a la víctima que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y somos respetuosos del proceso legal que afronta, siendo este un caso diverso al que esta firma tiene a su cargo. Abogados de la víctima de Vadhir Derbez

Abogados condenan que se revictimice a las denunciantes de Vadhir Derbez

Vadhir Derbez ha sostenido que la primera denuncia en su contra por violación, ocurrió porque se negó a pagar una cantidad millonarias y acusa que ha sido víctima de extorsión.

En el segundo caso, los abogados de Vadhir Derbez mencionan que no han sido notificados de esta denuncia y que hay pruebas de que el actor no incurrió en actos delictivos durante su estancia en un crucero.

Dichas declaraciones han sido consideradas como revictimizantes por los abogados de la menor que denuncia a Vadhir Derbez, y lamentan que las víctimas sean sometidas a escrutinios por alzar la voz.

Lamentamos que, cuando una víctima decide alzar la voz, se le someta a cuestionamientos que la revictimicen. Expresamos nuestra solidaridad con todas las víctimas que deciden enfrentar un proceso legal. Abogados de la víctima de Vadhir Derbez