El alcalde Andrés Mijes encabezó la inauguración de la nueva sucursal de Costco, la cual contó con una inversión de más de 100 millones de dólares. Esta tienda es considerada la más grande de América Latina, marcando un hito en el desarrollo económico del municipio.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por Yesi de Mijes, presidenta del DIF y por directivos de Costo México, quienes hicieron el corte de listón de la nueva sucursal localizada en avenida Sendero Divisorio.

Escobedo se consolida como polo logístico

Con la llegada de Costco al municipio, Escobedo se ha conservado en uno de los principales polos logísticos, industriales y comerciales del país. Mijes explicó que la apertura de esta tienda se ha dado gracias a la 4T Norteña, la cual se basa en generar certeza jurídica, simplificación administrativa, seguridad y cercanía con el inversionista.

El mandatario municipal detalló que con las nuevas herramientas como el Permiso a la Confianza, las empresas pueden comenzar sus construcciones en un plazo de 3 a 5 días al cumplir requisitos básicos.

Costco Escobedo abrirá puertas el 14 de mayo en Sendero Divisorio (cortesía)

Por otra parte, aseguró que Escobedo cuenta con una policía certificada internacionalmente y con una estrategia de seguridad, alineada con el modelo nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Costco generará alrededor de 2 mil empleos en Escobedo

Durante su mensaje, Andrés Mijes aseguró que el objetivo de su administración es que a las empresas y a las familias les vaya bien con mejores oportunidades, empleos, infraestructura y bienestar integral.

Además, dio a conocer que esta sucursal se suma a inversiones estratégicas como Amazon, Mercado Libre, Canada City Center y la expansión de empresas como Mattel y Seojin Mobility.

Costco Escobedo abrirá puertas el 14 de mayo en Sendero Divisorio (cortesía)

De acuerdo con las autoridades municipales, la tienda de Costco generó 2 mil empleos directos e indirectos, lo que permitió posicionar a Escobedo como motor económico del país.

Finalmente, Andrés Mijes aseguró que su gobierno continuará impulsando estrategias que impacten positivamente en el desarrollo del municipio y que mejoren la calidad de vida de las familias.

La nueva sucursal de Costco en Escobedo cuenta con una tienda de 20 mil metros cuadrados, un estacionamiento de 35 mil metros cuadrados y una gasolinera de una hectárea y abrirá el próximo 14 de mayo.