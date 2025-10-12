Tras el asesinato del modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, su novia Mariana Ávila pide no desviar atención del caso con falsas versiones.

Y es que a través de las redes sociales han surgido varias versiones acerca del asesinato de Fede Dorcaz, por lo que Mariana Ávila exige justicia.

Mariana Ávila pide no desviar atención del asesinato de Fede Dorcaz con falsas versiones

Mariana Ávila reapareció en sus redes sociales para hacer un llamado a no desviar la atención tras el asesinato de su novio Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz, en la CDMX.

Ante la ola de especulaciones que han surgido sobre el asesinato de Fede Dorcaz, Mariana Ávila utilizó su cuenta de X para desmentir algunas versiones que se han difundido en redes sociales.

Mariana Ávila aseguró que Fede Dorcaz no se encontraba en “malos pasos” y pidió no desviar la información para quitar responsabilidad de lo que pasó.

Es por ello por lo que Mariana Ávila pidió justicia y no mentiras sobre el asesinato de Fede Dorcaz, quien se encontraba preparando para participar en Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

“Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo q pasó” Mariana Ávila

En su mensaje, Mariana Ávila desmintió que Fede Dorcaz se encontraba acompañado por otra mujer y que ésta había resultado herida.

Mariana Ávila dejó en claro que Fede Dorcaz se encontraba solo en el momento del ataque.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo” Mariana Ávila

Mariana Ávila reveló causa de muerte de Fede Dorca: habría sido un asalto que ‘se les salió de las manos’

En un nuevo mensaje, Mariana Ávila reveló que Fede Dorcaz habría sido víctima de un asalto que salió mal y no hay nada oculto.

Mariana Ávila destacó que si la delincuencia no le quitó las cosas a Fede Dorcaz fue porque se les salió de las manos y tuvieron que huir.

En ese sentido, Mariana Ávila pidió que no se dañara la imagen de Fede Dorcaz con falsas versiones que no tienen relación con lo que él fue.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo” Mariana Ávila

Mariana Ávila puntualizó que Fede Dorcaz nunca aceptó ninguna propuesta que no fuera correcta, pues todo lo que tenía fue ganado con su esfuerzo.

Incluso recalcó que Fede Dorcaz prefería no tener para comer que vender su imagen y muestra de ello es que siempre trabajó.

“En este mundo de perversión SIEMPRE mi Fede recibió propuestas para que su carrera “la impulsaran rápido” jamás en la vida aceptó, jamás y nunca, siempre me dijo q prefería no tener dinero para comer que vender su imagen, siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas” Mariana Ávila

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si el asesinato de Fede Dorcaz fue por un intento de asalto y es que aseguraron que mantienen todas las líneas de investigación abiertas.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz

Cabe recordar que Fede Dorcaz murió el pasado 9 de octubre por impactos de bala cuando conducía su camioneta sobre el Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando el artista se dirigía a su domicilio.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Fede Dorcaz fue interceptado por sujetos que viajaban en motocicleta.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) y personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la institución realizan las diligencias correspondientes.

A través de las redes sociales se habrían difundido las imágenes de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Por el momento se desconocen detalles oficiales sobre el móvil del asesinato, aunque las investigaciones buscan esclarecer los hechos y la identificación de la o las personas responsables.