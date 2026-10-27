Los familiares de los 43 de Ayotzinapa marcharon sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez, este lunes 26 de octubre.

La protesta de los familiares de los 43 de Ayotzinapa es por los 12 años y un mes de la desaparición de los normalistas de la Escuela “Isidro Burgos” el 26 de septiembre 2014.

Por lo que exigen justicia por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, así como el esclarecimiento de los hechos, en dos marchas, la segunda en Chilpancingo.

Familiares de los 43 de Ayotzinapa marchan sobre Reforma desde el Ángel de la Independencia

Desde las 16:15 horas, los madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa iniciaron una marcha sobre Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez.

Junto a los familiares de los 43 avanzaron alrededor de 200 personas, entre activistas y estudiantes, en protesta a que las investigaciones no han avanzado para dar con su paradero.

Durante la protesta destacaron que no van a claudicar para señalar que el caso de los 43 de Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, ya que acusan que hubo participación de los tres niveles de gobierno.

Los familiares de los 43 de Ayotzinapa reiteraron también su exigencia de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regrese, ya que no tienen una respuesta clara.

Por la marcha de los familiares de los 43 de Ayotzinapa se reportan afectaciones viales en Avenida Juárez, por lo que recomiendan alternativas viales.

Familiares de los 43 de Ayotzinapa marchan desde el Ángel de la Independencia (MVS Noticias )

Estudiantes protestan en Chilpancingo, Guerrero y exigen justicia por los 43 de Ayotzinapa

A la marcha en Paseo de la Reforma, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa también se manifestaron en Chilpancingo para exigir justicia, en el antimonumento de los 43 de Ayotzinapa.

La circulación en la avenida Lázaro Cárdenas fue bloqueada aproximadamente 20 minutos, en protesta a que, a 145 meses de la desaparición de los normalistas, sus familiares siguen sin respuestas.

Por lo que exigieron a las autoridades que se esclarezcan los hechos y se dé avance a las investigaciones.