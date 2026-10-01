Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso de Julio César López Patolzin, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa cuyo nombre ha sido vinculado a labores de inteligencia militar previas a los hechos de 2014.

“Eso es conocido, no necesariamente es infiltrado. Era estudiante de Ayotzinapa y pertenecía al Ejército Mexicano, pero no necesariamente era un espía, estaba estudiando en Ayotzinapa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 1 de octubre de 2026, la presidenta de México rechazó la versión de que el normalista Julio César López Patolzin hubiera sido “rescatado” por el Ejército y sostuvo que su pertenencia al 27 Batallón de Infantería no implica necesariamente que actuara como infiltrado.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa.

¿Quién era Julio César López Patolzin?

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, López Patolzin fue enviado a la Normal de Ayotzinapa en agosto de 2014 como agente OBI, relacionado con labores de búsqueda de inteligencia. Desde ahí, reportaba al comandante del Pelotón de Información datos sobre las actividades de los estudiantes.

El 26 de septiembre de 2014, López Patolzin acudió con los normalistas a Iguala y posteriormente desapareció junto con ellos, por lo que su nombre forma parte de las investigaciones sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Normalista Julio César López Patolzin (Especial)

El caso también ha generado controversia por la información que tenía el Ejército sobre lo ocurrido aquella noche, pues en documentos militares dados a conocer en años recientes incluyen reportes de inteligencia y comunicaciones interceptadas relacionadas con autoridades y grupos criminales de Guerrero.

La ficha sobre López Patolzin citada en este contexto fue publicada originalmente por Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.