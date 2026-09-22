De acuerdo con un mapa publicado en la cuenta de X de Santi VR, geógrafo de la UNAM, existen distintos corredores de movilidad en la Ciudad de México (CDMX) donde se concentró una mayor incidencia de robos, tanto con violencia como sin ella.

El análisis permite identificar algunas de las zonas con mayor concentración de estos delitos y los corredores que atraviesan diferentes alcaldías de la capital.

Robos en CDMX 2025 (Especial)

¿Cuál fue el corredor con más robos en CDMX durante 2025?

De acuerdo con el mapa, Eje Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue uno de los corredores con mayor concentración de robos registrados durante 2025.

Robos en CDMX 2025 (Especial)

El área de influencia señalada en el estudio abarca desde la zona de Tlatelolco hasta el Viaducto Miguel Alemán y se extiende hacia otras zonas de la ciudad, incluido Coyoacán.

Robos en CDMX 2025 (Especial)

Otro de los corredores identificados en el mapa es Anillo Periférico, donde destacan diferentes tramos con concentración de delitos, entre ellos:

Tacubaya-San Ángel

Perisur-Gran Sur

Canal de Chalco-Constitución de 1917

Las Torres-Zaragoza

Robos en CDMX 2025 (Especial)

Robos en CDMX 2025 (Especial)

Robos en CDMX 2025 (Especial)

¿Cuáles son otros corredores y puntos con robos en CDMX?

El estudio también identifica otros puntos de la Ciudad de México donde se concentra una mayor cantidad de delitos relacionados con robos.

Entre ellos se encuentran:

Calzada Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo: zona identificada como un punto de concentración delictiva en el poniente de la ciudad.

Sector Villa Basílica, alcaldía Gustavo A. Madero: punto de concentración de delitos ubicado al norte de la capital.

Intersección de Viaducto y Calzada Ignacio Zaragoza: zona ubicada en los límites de las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco.

Robos en CDMX 2025 (Especial)

Robos en CDMX 2025 (Especial)

¿Bajaron los delitos de alto impacto en CDMX durante 2025?

Durante 2025, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México registraron una reducción de 13% frente a 2024, de acuerdo con datos del Gobierno capitalino.

En cuanto al panorama de robos y otros delitos en la capital, los datos citados en el reporte señalan:

Delitos de alto impacto: disminuyeron 13% de enero a noviembre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

Robo de vehículos: registró una reducción de 12% frente a 2024 y acumuló una disminución de 55% en comparación con 2019.

Robo en calle o transporte público: de acuerdo con la ENVIPE del INEGI, este delito registró una tasa de 12 mil 841 casos por cada 100 mil habitantes en la Ciudad de México.

Fraude y extorsión: registraron tasas de 8 mil 290 y 6 mil 831 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

¿Qué alcaldías registraron más robos a transeúntes?

Entre las zonas de la CDMX señaladas por una mayor incidencia de robo a transeúnte en vía pública se encuentran distintos puntos de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

En Cuauhtémoc, colonias como Guerrero y Santa María la Ribera concentraron reportes frecuentes de robo a transeúnte en vía pública. En zonas como Obrera y Buenos Aires también se identificaron reportes relacionados con robo de autopartes y otros asaltos.

En Gustavo A. Madero, puntos como Martín Carrera y La Escalera registraron incidencias recurrentes de robo a transeúnte.

De esta manera, el mapa permite visualizar cómo los robos a pasajeros y transeúntes se concentran en distintos corredores y puntos de movilidad de la Ciudad de México durante 2025.